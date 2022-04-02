https://arabic.sputniknews.com/20220402/محللون-يتوقعون-ارتفاع-سعر-البيتكوين-إلى-5-ملايين-دولار-1060764764.html
محللون يتوقعون ارتفاع سعر البيتكوين إلى 5 ملايين دولار
محللون يتوقعون ارتفاع سعر البيتكوين إلى 5 ملايين دولار
يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين إلى نطاق يتراوح بين 1.3 و4.8 مليون دولار. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:12+0000
2022-04-02T10:12+0000
2022-04-02T10:12+0000
اقتصاد
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فبحسب تصريحات محللي VanEck هذا السيناريو ممكن إذا اكتسبت عملة البيتكوين مكانة العملة الاحتياطية العالمية.ووفقا للمحللين، يمكن أن تصبح العملة المشفرة بديلا كاملا للذهب، الذي من المحتمل أن يرتفع إلى 31000 دولار للأونصة. وكان سبب مراجعة النموذج النقدي هو العقوبات المفروضة على روسيا والانهيار المحتمل للدولار. في هذا الصدد، تسعى البنوك المركزية والجهات الفاعلة الخاصة إلى تنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي. يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 44.8 ألف دولار ، وفقًا لـ CoinGecko. في نوفمبر 2021 ، أطلقت VanEck صندوق ETF لعقود البيتكوين الآجلة. كما وأعلنت الشركة أنها "أرخص ETF مرتبط بعملة البيتكوين في سوق الولايات المتحدة."
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
محللون يتوقعون ارتفاع سعر البيتكوين إلى 5 ملايين دولار
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يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين إلى نطاق يتراوح بين 1.3 و4.8 مليون دولار.
فبحسب تصريحات محللي VanEck هذا السيناريو
ممكن إذا اكتسبت عملة البيتكوين مكانة العملة الاحتياطية العالمية.
ووفقا للمحللين، يمكن أن تصبح العملة المشفرة
بديلا كاملا للذهب، الذي من المحتمل أن يرتفع إلى 31000 دولار للأونصة.
يلاحظ المحللون أننا نتحدث بشكل أساسي عن "السيناريوهات المتطرفة" للتغيرات في أسعار الذهب والبيتكوين. وبحسب رأيهم، سيتعين على المستثمرين تعديل توقعاتهم مع الأسعار العملية لهذه الأصول.
وكان سبب مراجعة النموذج النقدي هو العقوبات المفروضة على روسيا والانهيار المحتمل للدولار. في هذا الصدد، تسعى البنوك المركزية والجهات الفاعلة الخاصة إلى تنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي.
يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 44.8 ألف دولار ، وفقًا لـ CoinGecko. في نوفمبر 2021 ، أطلقت VanEck صندوق ETF لعقود البيتكوين الآجلة. كما وأعلنت الشركة أنها "أرخص ETF مرتبط بعملة البيتكوين في سوق الولايات المتحدة."