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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-أنفقت-نحو-10-مليارات-دولار-خلال-شهر-من-العمليات-العسكرية-1060778536.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار خلال شهر من العمليات العسكرية
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار خلال شهر من العمليات العسكرية
قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب اجتماع مع الكتل الاقتصادية في المكتب ومجلس الوزراء، إن أوكرانيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار على مدار شهر... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:24+0000
2022-04-02T15:36+0000
العالم
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "ناقش المشاركون حالة الاقتصاد الأوكراني في الشهر الثاني للعملية، كما نظروا في توقعات تطوره في المستقبل القريب".وتجدر الإشارة إلى أنه في الاجتماع ناقش المسؤولون الأوكرانيون مصادر نفقات التمويل، ولا سيما عائدات الضرائب المساعدة من شركاء أوكرانيا الدوليين. وفي السياق ذاته، تطرقوا إلى آفاق الانتقال إلى نظام ضريبي مبسط، من المقرر إجراؤه في أبريل/نيسان.وأضاف: "المشاركون في الاجتماع ناقشوا أيضا حملة البذر، بما في ذلك تزويد المزارعين بالوقود. وتم النظر في سبل تنويع واردات الوقود وحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/زيلينسكي-يطلع-ماكرون-على-المفاوضات-مع-روسيا--1060738166.html
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العالم, روسيا

مكتب زيلينسكي: أوكرانيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار خلال شهر من العمليات العسكرية

15:24 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 02.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICE
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قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب اجتماع مع الكتل الاقتصادية في المكتب ومجلس الوزراء، إن أوكرانيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار على مدار شهر منذ بداية العمليات العسكرية.
وأضاف: "ناقش المشاركون حالة الاقتصاد الأوكراني في الشهر الثاني للعملية، كما نظروا في توقعات تطوره في المستقبل القريب".
وتجدر الإشارة إلى أنه في الاجتماع ناقش المسؤولون الأوكرانيون مصادر نفقات التمويل، ولا سيما عائدات الضرائب المساعدة من شركاء أوكرانيا الدوليين. وفي السياق ذاته، تطرقوا إلى آفاق الانتقال إلى نظام ضريبي مبسط، من المقرر إجراؤه في أبريل/نيسان.
وأضاف: "المشاركون في الاجتماع ناقشوا أيضا حملة البذر، بما في ذلك تزويد المزارعين بالوقود. وتم النظر في سبل تنويع واردات الوقود وحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
زيلينسكي يطلع ماكرون على المفاوضات مع روسيا
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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