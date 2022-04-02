https://arabic.sputniknews.com/20220402/وزير-الخارجية-الأمريكي-يشكر-الأردن-على-دعمه-لأوكرانيا-1060765306.html

وزير الخارجية الأمريكي يشكر الأردن على دعمه لأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يشكر الأردن على دعمه لأوكرانيا

شكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الأردني، أيمن الصفدي، على دعم بلاده لأوكرانيا، وذلك ‏بعد اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الجمعة.‏ 02.04.2022, سبوتنيك عربي

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وكتب بلينكن على "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بشأن الخطوات للحفاظ على الهدوء في القدس خلال فترة الأعياد القادمة، شكرا جزيلا للأردن على ريادته في المنطقة ودعمه لأوكرانيا".وبحث الصفدي مع بلينكن في اتصالهما الهاتفي الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، وأكد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده المبدئي في ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.كما بحث الصفدي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصالهما مذكرة التفاهم الجديدة التي تؤطر الدعم الاقتصادي الذي تقدمه أمريكا للمملكة الأردنية، والتي يعمل البلدان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وبلغ حجم الدعم السنوي الذي قدمته الولايات المتحدة نحو مليار و650 مليون دولار سنويا، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه أمريكا للأردن، وأكد صلابة الشراكة الأردنية - الأمريكية التي تستمر في النمو تعاونا اقتصاديا ودفاعيا وفي عديد مجالات أخرى، وتنسيقا إزاء التحديات الإقليمية وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وبحث الصفدي مع بلينكن خلال الاتصال جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل، والحفاظ على التهدئة الشاملة وخصوصا في شهر رمضان.ووضع نظيره الأمريكي في صورة الجهود التي يقودها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والاتصالات التي يقوم بها من أجل تفعيل العملية السلمية، والتوصل للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والحفاظ على التهدئة، خصوصا في شهر رمضان، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.وأكد ضرورة تكاتف الجهود لاحترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات في القدس المحتلة وضمان الحرية الكاملة للمصلين في الحرم القدسي الشريف/المسجد الأقصى، خصوصا خلال شهر رمضان.

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