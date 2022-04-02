عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220402/وكالة-طيران-الأمريكية-تحقق-في-تحطم-الزجاج-الأمامي-لطائرة-أثناء-رحلة-1060785615.html
وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن
وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن
قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت، إن الإدارة ستحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة "دلتا" في الجو خلال رحلة يوم الخميس... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T23:06+0000
2022-04-02T23:18+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b3e387b6e69829c8ba211613dbab2a4.jpg
وقالت رويترز إن طائرة بوينغ 757 نفذت هبوطا اضطراريا آمنا في مدينة دنفر الأمريكية في حوالي الساعة 11:15 مساء السبت، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان يوم الخميس "أن الهبوط الاضطراري جاء بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب تصدع الزجاج الأمامي".وأوضح متحدث باسم شركة طيران "دلتا" أنه كانت هناك مشكلة صيانة أثناء الرحلة، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. ولم ترد "دلتا" على الفور على طلب للتعليق.ونشر شخص، قال إنه كان مسافرا على متن الطائرة المذكورة، صورة للزجاج الأمامي على تويتر، والتي أظهرت الزجاج محطما إلى شظايا صغيرة لكنه لا يزال في مكانه.وكان على متن الطائرة 198 راكبا، وفقا لقناة KUTV، التي قالت إن الركاب غيروا الطائرة في دنفر واستأنفوا رحلتهم إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.وأفادت راكبة تدعى رايتشل رايت بأن صوتا تحدث عبر مكبر الصوت بعد حوالي 90 دقيقة من الرحلة ليعلن إن الزجاج الأمامي قد تحطم وأنهم سيهبطون في دنفر في غضون 10 دقائق.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_8326c3dbf155dc7b5648376cbd3e88fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن

23:06 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 23:18 GMT 02.04.2022)
© AFP 2022 / SCOTT OLSONطائرة ركاب تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز"
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / SCOTT OLSON
تابعنا عبرTelegram
قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت، إن الإدارة ستحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة "دلتا" في الجو خلال رحلة يوم الخميس الماضي، والتي كانت في طريقها إلى واشنطن قادمة من سالت ليك سيتي بولاية يوتا.
وقالت رويترز إن طائرة بوينغ 757 نفذت هبوطا اضطراريا آمنا في مدينة دنفر الأمريكية في حوالي الساعة 11:15 مساء السبت، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان يوم الخميس "أن الهبوط الاضطراري جاء بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب تصدع الزجاج الأمامي".
وأوضح متحدث باسم شركة طيران "دلتا" أنه كانت هناك مشكلة صيانة أثناء الرحلة، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. ولم ترد "دلتا" على الفور على طلب للتعليق.
ونشر شخص، قال إنه كان مسافرا على متن الطائرة المذكورة، صورة للزجاج الأمامي على تويتر، والتي أظهرت الزجاج محطما إلى شظايا صغيرة لكنه لا يزال في مكانه.
وكان على متن الطائرة 198 راكبا، وفقا لقناة KUTV، التي قالت إن الركاب غيروا الطائرة في دنفر واستأنفوا رحلتهم إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.
وأفادت راكبة تدعى رايتشل رايت بأن صوتا تحدث عبر مكبر الصوت بعد حوالي 90 دقيقة من الرحلة ليعلن إن الزجاج الأمامي قد تحطم وأنهم سيهبطون في دنفر في غضون 10 دقائق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала