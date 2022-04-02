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وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن
وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن
قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت، إن الإدارة ستحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة "دلتا" في الجو خلال رحلة يوم الخميس... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت رويترز إن طائرة بوينغ 757 نفذت هبوطا اضطراريا آمنا في مدينة دنفر الأمريكية في حوالي الساعة 11:15 مساء السبت، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان يوم الخميس "أن الهبوط الاضطراري جاء بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب تصدع الزجاج الأمامي".وأوضح متحدث باسم شركة طيران "دلتا" أنه كانت هناك مشكلة صيانة أثناء الرحلة، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. ولم ترد "دلتا" على الفور على طلب للتعليق.ونشر شخص، قال إنه كان مسافرا على متن الطائرة المذكورة، صورة للزجاج الأمامي على تويتر، والتي أظهرت الزجاج محطما إلى شظايا صغيرة لكنه لا يزال في مكانه.وكان على متن الطائرة 198 راكبا، وفقا لقناة KUTV، التي قالت إن الركاب غيروا الطائرة في دنفر واستأنفوا رحلتهم إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.وأفادت راكبة تدعى رايتشل رايت بأن صوتا تحدث عبر مكبر الصوت بعد حوالي 90 دقيقة من الرحلة ليعلن إن الزجاج الأمامي قد تحطم وأنهم سيهبطون في دنفر في غضون 10 دقائق.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة الطيران الأمريكية تحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة أثناء رحلة إلى واشنطن
23:06 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 23:18 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
قال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس السبت، إن الإدارة ستحقق في تحطم الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة "دلتا" في الجو خلال رحلة يوم الخميس الماضي، والتي كانت في طريقها إلى واشنطن قادمة من سالت ليك سيتي بولاية يوتا.
وقالت رويترز إن طائرة بوينغ 757 نفذت هبوطا اضطراريا آمنا في مدينة دنفر الأمريكية في حوالي الساعة 11:15 مساء السبت، وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان يوم الخميس "أن الهبوط الاضطراري جاء بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب تصدع الزجاج الأمامي".
وأوضح متحدث باسم شركة طيران "دلتا" أنه كانت هناك مشكلة صيانة أثناء الرحلة
، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. ولم ترد "دلتا" على الفور على طلب للتعليق.
ونشر شخص، قال إنه كان مسافرا على متن الطائرة المذكورة، صورة للزجاج الأمامي على تويتر، والتي أظهرت الزجاج محطما إلى شظايا صغيرة لكنه لا يزال في مكانه.
وكان على متن الطائرة 198 راكبا، وفقا لقناة KUTV، التي قالت إن الركاب غيروا الطائرة في دنفر واستأنفوا رحلتهم إلى مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.
وأفادت راكبة تدعى رايتشل رايت بأن صوتا تحدث عبر مكبر الصوت بعد حوالي 90 دقيقة من الرحلة ليعلن إن الزجاج الأمامي قد تحطم وأنهم سيهبطون في دنفر في غضون 10 دقائق.