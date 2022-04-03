https://arabic.sputniknews.com/20220403/البرهان-الجيش-لا-يخشى-أحدا-ولن-يسلم-السلطة-إلا-لحكومة-منتخبة-1060791406.html

البرهان: الجيش لا يخشى أحدا ولن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

البرهان: الجيش لا يخشى أحدا ولن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T09:00+0000

2022-04-03T09:00+0000

2022-04-03T09:00+0000

أخبار السودان اليوم

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جاء ذلك خلال لقائه ضباطا متخرجين من الكلية الحربية، بالقيادة العامة لمقر الجيش في العاصمة الخرطوم، مساء السبت، بحسب بيان نشره المجلس على صفحته في موقع "فيسبوك".وقال البرهان إن "القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب".وشدد على أن الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا.وأضاف رئيس المجلس الانتقالي أن "البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب، ولا تفريط في البلاد".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم