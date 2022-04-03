https://arabic.sputniknews.com/20220403/التشيك-لدينا-احتياطي-غاز-يكفينا-30-يوما-فقط-1060806568.html

التشيك: لدينا احتياطي غاز يكفينا 30 يوما فقط

التشيك: لدينا احتياطي غاز يكفينا 30 يوما فقط

قال وزير النقل التشيكي، مارتن كوبكا، إن لدى جمهورية التشيك الآن احتياطيات غاز تكفيها لحوالي 30 يوما فقط، مشيرا إلى أن هذه المدة تعتمد على الطقس أيضا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:19+0000

2022-04-03T14:19+0000

2022-04-03T14:19+0000

العالم

اقتصاد

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وحول وضع الطاقة في التشيك، قال كوبكا: "إذا توقفت جمهورية التشيك عن تلقي الغاز من روسيا، فإن سكان الجمهورية سيشعرون بذلك بشكل دائم. الإجراءات الرئيسية سيكون تأثيرها على شكل تقليل استهلاك الغاز في المؤسسات الصناعية. في الوقت الحالي، تمتلك جمهورية التشيك احتياطيات غاز لنحو 30 يوما بالأكثر. بالطبع يعتمد ذلك على الطقس".وشدد كوبكا على أنه "من المهم أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على هذا الأمر، وأن ترفض على وجه الخصوص مدفوعات مشتريات الغاز من روسيا بالروبل"، على حد زعمه.وأشار الوزير إلى رغبة بلاده في التركيز على تطوير الطاقة النووية، وفي هذا الصدد، أشار إلى قرار مجلس الوزراء الذي تم تبنيه في مارس/ آذار، بإطلاق مناقصة لبناء وحدة كهرباء جديدة في محطة دوكوفاني للطاقة النووية جنوب شرقي التشيك، والتي من المقرر أن تكون جاهزة بحلول عام 2036.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ23 من شهر مارس/ آذار، عن تحويل مدفوعات الغاز الطبيعي الروسي إلى الروبل لدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى والتي تم إدراجها تحت بند "الدول غير الصديقة"، وهي الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية تعسفية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-الاقتصاد-السلوفاكي-قد-ندفع-بالروبل-ثمن-الغاز-الروسي-1060802045.html

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