عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-تدمير-منشآت-كبيرة-لتخزين-الوقود-في-منطقتي-ميكولايف-ودونيتسك-1060813634.html
الدفاع الروسية: تدمير منشآت كبيرة لتخزين الوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير منشآت كبيرة لتخزين الوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت تخزين وقود كبيرة تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك، فضلا عن الإغارة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T17:57+0000
2022-04-03T17:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370062_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_329bbc88ed4eeeef2644a8aec15966fe.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم الأحد، إن "الصواريخ العالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو دمرت مستودعات وقود كبيرة في كونستانتينوفكا ومنطقة ميكولايف وسلافوتا ومنطقة ريفني وترنوبل. كانت هذه المنشآت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك".وأضاف كوناشينكوف أن "القوات المسلحة الروسية نفذت أيضًا غارة جوية على مطار بالوفني في ضواحي ميكولايف، ودمرت موقفًا لطائرات ومنشأة لتخزين الوقود".وأضاف: "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس، وتم نشر "أدلة الجرائم" المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-صواريخ-عالية-الدقة-موجهة-من-البحر-تدمر-مصفاة-نفط-ومخازن-للوقود-في-مدينة-أوديسا-1060788841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370062_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_3a9e8b7b5eeec29bd9509d5dcb289c3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية: تدمير منشآت كبيرة لتخزين الوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك

17:57 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 03.04.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت تخزين وقود كبيرة تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك، فضلا عن الإغارة على مطار بالوفني في ضواحي ميكولايف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم الأحد، إن "الصواريخ العالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو دمرت مستودعات وقود كبيرة في كونستانتينوفكا ومنطقة ميكولايف وسلافوتا ومنطقة ريفني وترنوبل. كانت هذه المنشآت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك".
وأضاف كوناشينكوف أن "القوات المسلحة الروسية نفذت أيضًا غارة جوية على مطار بالوفني في ضواحي ميكولايف، ودمرت موقفًا لطائرات ومنشأة لتخزين الوقود".
وأضاف: "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس، وتم نشر "أدلة الجرائم" المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".

وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
احتفالات يوم القوات البحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: صواريخ موجهة عالية الدقة من البحر تدمر مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا
07:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала