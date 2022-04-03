https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-تدمير-منشآت-كبيرة-لتخزين-الوقود-في-منطقتي-ميكولايف-ودونيتسك-1060813634.html

الدفاع الروسية: تدمير منشآت كبيرة لتخزين الوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك

الدفاع الروسية: تدمير منشآت كبيرة لتخزين الوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت تخزين وقود كبيرة تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك، فضلا عن الإغارة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T17:57+0000

2022-04-03T17:57+0000

2022-04-03T17:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم الأحد، إن "الصواريخ العالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو دمرت مستودعات وقود كبيرة في كونستانتينوفكا ومنطقة ميكولايف وسلافوتا ومنطقة ريفني وترنوبل. كانت هذه المنشآت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في منطقتي ميكولايف ودونيتسك".وأضاف كوناشينكوف أن "القوات المسلحة الروسية نفذت أيضًا غارة جوية على مطار بالوفني في ضواحي ميكولايف، ودمرت موقفًا لطائرات ومنشأة لتخزين الوقود".وأضاف: "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس، وتم نشر "أدلة الجرائم" المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-صواريخ-عالية-الدقة-موجهة-من-البحر-تدمر-مصفاة-نفط-ومخازن-للوقود-في-مدينة-أوديسا-1060788841.html

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