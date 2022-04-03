https://arabic.sputniknews.com/20220403/الرئيس-الصربي-سنظل-دولة-محايدة-تسعى-للحفاظ-على-علاقات-الشراكة-مع-روسيا-1060815725.html
الرئيس الصربي: سنظل دولة محايدة تسعى للحفاظ على علاقات الشراكة مع روسيا
الرئيس الصربي: سنظل دولة محايدة تسعى للحفاظ على علاقات الشراكة مع روسيا
أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T22:53+0000
2022-04-03T22:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا لمدة 10 سنوات.وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.وأكد المدير العام لشركة"صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز بدون الغاز الروسي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيس الصربي: سنظل دولة محايدة تسعى للحفاظ على علاقات الشراكة مع روسيا
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أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.
وفي وقت سابق، قال دوسان باغاتوفيتش، رئيس شركة "صربيغاز" الحكومية لوكالة "سبوتنيك"، إن صربيا بحاجة إلى عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا
لمدة 10 سنوات.
وقال باغاتوفيتش: "لم يكن الروبل هو العملة التي تم بها تنفيذ المعاملات في أوروبا وصربيا. لقد تحولنا سابقًا من الدولار إلى اليورو وسجلنا ذلك في ملحق الاتفاقية مع غازبروم. والحقيقة أننا لسنا على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا".
ووفقا له، قد يكون من بين الخيارات الممكنة فتح حسابات في البنوك الروسية من قبل شركاء أجانب ودفع مقابل إمدادات الغاز من هذه الحسابات بالروبل.
وأكد المدير العام لشركة"صربيغاز" أن ألمانيا والمجر، وكذلك صربيا وبلغاريا، قالت بالفعل إنه "من المستحيل حل معادلة الغاز بدون الغاز الروسي".