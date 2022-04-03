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الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة
الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة
أعلن البنك المركزي الصيني، توسيع البرنامج التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن الصينية، بعد نجاح تجربته في عدد من المدن الصينية في السنوات السابقة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:33+0000
2022-04-03T11:33+0000
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اقتصاد
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وبحسب بيان البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، الصادر أمس السبت، فإن العملة الصينية الرقمية التي تحمل اسم (e-CNY)، ستتاح في مدن جديدة مثل تيانجين وتشونغتشينغ، ومدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ومدينتي فوتشو وشيامن في مقاطعة فوجيان بشرقي البلاد، وست مدن في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2022.وأدرجت مدينة بكين ومدينة تشانغجياكو ضمن برنامج العملة الرقمية الصينية، بعد اختبارات تمت خلال دورة الألعاب الشتوية الأولمبية وأولمبياد المعاقين للعام 2022، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وبحسب "شينخوا" بلغ حجم التعاملات باليوان الرقمي في الصين، حوالي 87.57 مليار يوان (13.78 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الصين-تؤيد-محادثات-السلام-وجهود-الاتحاد-الأوروبي-لحل-قضية-أوكرانيا-1060743381.html
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العالم, اقتصاد

الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة

11:33 GMT 03.04.2022
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Fotolia / Kittiphan
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أعلن البنك المركزي الصيني، توسيع البرنامج التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن الصينية، بعد نجاح تجربته في عدد من المدن الصينية في السنوات السابقة.
وبحسب بيان البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، الصادر أمس السبت، فإن العملة الصينية الرقمية التي تحمل اسم (e-CNY)، ستتاح في مدن جديدة مثل تيانجين وتشونغتشينغ، ومدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ومدينتي فوتشو وشيامن في مقاطعة فوجيان بشرقي البلاد، وست مدن في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2022.

وكانت بكين قد اختبرت استخدام اليوان الرقمي في أكثر من 10 أماكن من شنتشن إلى شانغهاي ومنطقة شيونغآن الجديدة.

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وأدرجت مدينة بكين ومدينة تشانغجياكو ضمن برنامج العملة الرقمية الصينية، بعد اختبارات تمت خلال دورة الألعاب الشتوية الأولمبية وأولمبياد المعاقين للعام 2022، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وطبقت بكين العملة الرقمية الجديدة في حالات البيع بالتجزئة والجملة في المطاعم والمنشآت السياحية ودفع الرسوم الإدارية من خلال مجموعة متصلة عبر الانترنت، سيتم الترويج إليها بحسب البيان اصادر عن البنك المركزي الصيني مؤخرا.

وبحسب "شينخوا" بلغ حجم التعاملات باليوان الرقمي في الصين، حوالي 87.57 مليار يوان (13.78 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي 2021.
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