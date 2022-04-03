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https://arabic.sputniknews.com/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
العراق... شؤون الألغام تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة
العراق... شؤون الألغام تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة
كشفت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، عن عدد الذخائر التي تمكنت من إزالتها منذ بدء برنامج إزالة الألغام. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:30+0000
2022-04-03T08:30+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمدير التخطيط والمتابعة في الدائرة، أحمد العبودي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال العبودي إن "عدد الذخائر التي تم تدميرها منذ بدء برنامج إزالتها وحتى الآن بلغت تقريبا 1091536 قطعة ذخيرة".وفي وقت سابق، أعلنت دائرة شؤون الألغام، أنها تتجه للتعاقد مع شركات لتدعيم الجهد الوطني.وفي هذا الإطار كشفت الدائرة عن مشروع لإزالة خطر الألغام عن مساحة 670 كيلومترا مربعا بقيمة 500 مليار دينار.
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أخبار العراق اليوم

العراق... شؤون الألغام تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة

08:30 GMT 03.04.2022
© REUTERS / Khalid al-Mousilyامرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيي "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيي داعش وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Khalid al-Mousily
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كشفت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، عن عدد الذخائر التي تمكنت من إزالتها منذ بدء برنامج إزالة الألغام.
جاء هذا في تصريحات لمدير التخطيط والمتابعة في الدائرة، أحمد العبودي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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وقال العبودي إن "عدد الذخائر التي تم تدميرها منذ بدء برنامج إزالتها وحتى الآن بلغت تقريبا 1091536 قطعة ذخيرة".
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة شؤون الألغام، أنها تتجه للتعاقد مع شركات لتدعيم الجهد الوطني.
وفي هذا الإطار كشفت الدائرة عن مشروع لإزالة خطر الألغام عن مساحة 670 كيلومترا مربعا بقيمة 500 مليار دينار.
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