https://arabic.sputniknews.com/20220403/بايرن-ميونخ-يخوض-مباراة-في-الدوري-الألماني-بـ12-لاعبا-1060786132.html
بايرن ميونخ يخوض مباراة في الدوري الألماني بـ12 لاعبا
بايرن ميونخ يخوض مباراة في الدوري الألماني بـ12 لاعبا
اعتاد فريق بايرن ميونخ الألماني تصدر عناوين الأخبار بما يحققه من انتصارات، لكنه هذه المرة أتى بسابقة فريدة من نوعها، حيث شارك بـ12 لاعبا في وقت واحد بأرض... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T01:09+0000
2022-04-03T01:09+0000
2022-04-03T01:09+0000
رياضة
مجتمع
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وقال موقع "دويتش فيله" إن تلك الواقعة الغريبة حدثت في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت بايرن ميونخ بفريق فرايبورغ، والتي انتهت بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.وأجرى بايرن ميونخ تبديلا حيث كان من المقرر خروج اللاعبين كورتين توليسو وكنغسلي كومان ودخول كلا من مارسيل سابيتزر ونيكلاس سول، إلا أن ما تم على أرض الملعب هو دخول اللاعبين وخروج لاعب واحد فقط وهو توليسو.وبهذا الخطأ أصبح عدد لاعبي بايرن ميونخ 12 لاعبا، وظل هذا الوضع الغريب قائما لمدة 17 ثانية، قبل أن ينبه اللاعبون الحكم كريستيان دينجيرت إلى هذه المشكلة.توقفت المباراة لمدة ثماني دقائق، دارت خلالها محادثات ساخنة بين مسؤولي بايرن والحكم قبل إعادة المباراة إلى الوضع الصحيح، وفي ذلك الوقت كانت نتيجة المباراة 3-1 لصالح بايرن ميونخ.وأرجع دينجرت هذه المشكلة إلى خطأ ارتكبته مديرة فريق بايرن ميونيخ، كاثلين كروجر، التي عرضت رقم خاطئ للاعب المراد تغيره على اللوحة الإلكترونية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة, مجتمع
بايرن ميونخ يخوض مباراة في الدوري الألماني بـ12 لاعبا
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اعتاد فريق بايرن ميونخ الألماني تصدر عناوين الأخبار بما يحققه من انتصارات، لكنه هذه المرة أتى بسابقة فريدة من نوعها، حيث شارك بـ12 لاعبا في وقت واحد بأرض الملعب.
وقال موقع "دويتش فيله"
إن تلك الواقعة الغريبة حدثت في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت بايرن ميونخ بفريق فرايبورغ، والتي انتهت بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.
وأجرى بايرن ميونخ تبديلا حيث كان من المقرر خروج اللاعبين كورتين توليسو وكنغسلي كومان ودخول كلا من مارسيل سابيتزر ونيكلاس سول، إلا أن ما تم على أرض الملعب هو دخول اللاعبين وخروج لاعب واحد فقط وهو توليسو.
وبهذا الخطأ أصبح عدد لاعبي بايرن ميونخ 12 لاعبا، وظل هذا الوضع الغريب قائما لمدة 17 ثانية، قبل أن ينبه اللاعبون الحكم كريستيان دينجيرت إلى هذه المشكلة.
توقفت المباراة لمدة ثماني دقائق، دارت خلالها محادثات ساخنة بين مسؤولي بايرن والحكم قبل إعادة المباراة إلى الوضع الصحيح، وفي ذلك الوقت كانت نتيجة المباراة 3-1 لصالح بايرن ميونخ.
وأرجع دينجرت هذه المشكلة إلى خطأ ارتكبته مديرة فريق بايرن ميونيخ، كاثلين كروجر، التي عرضت رقم خاطئ للاعب المراد تغيره على اللوحة الإلكترونية.