https://arabic.sputniknews.com/20220403/برلين-ترفض-تسليم-كييف-100-مدرعة-مشاة-من-نوع-ماردير-1060810033.html

برلين ترفض تسليم كييف 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"

برلين ترفض تسليم كييف 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"

رفضت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تسليم الجانب الأوكراني مدرعات من نوع "ماردير"، وهي عربة قتالية مخصصة للمشاة ألمانية الصنع. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T15:43+0000

2022-04-03T15:43+0000

2022-04-03T15:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وامتنعت برلين عن توريد 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"، إلى كييف، حيث بعث، الأسبوع الماضي، وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، رسالة إلى وزارة الدفاع الألمانية يطلب فيها تسليم كييف 100 عربة قتال مشاة من طراز ماردير وأسلحة ثقيلة أخرى.ونقلت صحيفة" Welt"، عن مصادر في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، رفضت هذا الطلب في محادثة هاتفية مع ريزنيكوف.بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة أمر غير مسؤول، وأن توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.وكان غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إن الوثائق (المكتشفة) تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وقال خلال خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: "من المناسب ملاحظة أن الوثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها العسكري البيولوجي في أوكرانيا".ووفقًا لغاتيلوف، كان الهدف من البرنامج الألماني هو دراسة إمكانية انتشار الأمراض القاتلة، مثل حمى القرم "الكونغو النزفية"، في ظروف أوروبا الشرقية.ووفقا له، فإنه يشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية.وفي السياق قال غاتيلوف إن البيانات المتعلقة بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن واشنطن تدرس استخدام الأسلحة البيولوجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-تؤكد-وجود-وثائق-تثبت-مشاركة-ألمانيا-في-تنفيذ-برنامج-بيولوجي-يشبه-الأمريكي-1060709072.html

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