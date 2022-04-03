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https://arabic.sputniknews.com/20220403/برلين-ترفض-تسليم-كييف-100-مدرعة-مشاة-من-نوع-ماردير-1060810033.html
برلين ترفض تسليم كييف 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"
برلين ترفض تسليم كييف 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"
رفضت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تسليم الجانب الأوكراني مدرعات من نوع "ماردير"، وهي عربة قتالية مخصصة للمشاة ألمانية الصنع. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:43+0000
2022-04-03T15:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وامتنعت برلين عن توريد 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"، إلى كييف، حيث بعث، الأسبوع الماضي، وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، رسالة إلى وزارة الدفاع الألمانية يطلب فيها تسليم كييف 100 عربة قتال مشاة من طراز ماردير وأسلحة ثقيلة أخرى.ونقلت صحيفة" Welt"، عن مصادر في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، رفضت هذا الطلب في محادثة هاتفية مع ريزنيكوف.بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة أمر غير مسؤول، وأن توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.وكان غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إن الوثائق (المكتشفة) تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وقال خلال خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: "من المناسب ملاحظة أن الوثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها العسكري البيولوجي في أوكرانيا".ووفقًا لغاتيلوف، كان الهدف من البرنامج الألماني هو دراسة إمكانية انتشار الأمراض القاتلة، مثل حمى القرم "الكونغو النزفية"، في ظروف أوروبا الشرقية.ووفقا له، فإنه يشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية.وفي السياق قال غاتيلوف إن البيانات المتعلقة بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن واشنطن تدرس استخدام الأسلحة البيولوجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-تؤكد-وجود-وثائق-تثبت-مشاركة-ألمانيا-في-تنفيذ-برنامج-بيولوجي-يشبه-الأمريكي-1060709072.html
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أخبار أوكرانيا, العالم

برلين ترفض تسليم كييف 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"

15:43 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 03.04.2022)
© Bundeswehr / Sebastian Wilkeدبابة ألمانية
دبابة ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Bundeswehr / Sebastian Wilke
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رفضت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تسليم الجانب الأوكراني مدرعات من نوع "ماردير"، وهي عربة قتالية مخصصة للمشاة ألمانية الصنع.
وامتنعت برلين عن توريد 100 مدرعة مشاة من نوع "ماردير"، إلى كييف، حيث بعث، الأسبوع الماضي، وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، رسالة إلى وزارة الدفاع الألمانية يطلب فيها تسليم كييف 100 عربة قتال مشاة من طراز ماردير وأسلحة ثقيلة أخرى.
ونقلت صحيفة" Welt"، عن مصادر في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، رفضت هذا الطلب في محادثة هاتفية مع ريزنيكوف.

وقالت الوزيرة الألمانية إن جميع هذه المدرعات التي تملكها برلين لديها التزامات قتالية داخل حلف الناتو، وسيتعين حسم مسألة انسحابها من تلك المواقع في هذه الحالة داخل الناتو، مؤكدة أن قرار نقل هذه المدرعات لا تقرره وزارة الدفاع بل الحكومة الاتحادية.

بدوره، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة أمر غير مسؤول، وأن توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
روسيا تؤكد أن الوثائق تثبت مشاركة ألمانيا في تنفيذ برنامج بيولوجي يشبه الأمريكي
31 مارس, 18:44 GMT
وكان غينادي غاتيلوف، ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إن الوثائق (المكتشفة) تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وقال خلال خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح: "من المناسب ملاحظة أن الوثائق تؤكد حقيقة أن ألمانيا تنفذ برنامجها العسكري البيولوجي في أوكرانيا".
ووفقًا لغاتيلوف، كان الهدف من البرنامج الألماني هو دراسة إمكانية انتشار الأمراض القاتلة، مثل حمى القرم "الكونغو النزفية"، في ظروف أوروبا الشرقية.

وقال الدبلوماسي إن "تصرفات ألمانيا، التي لم تكن معروفة من قبل عامة الناس، تشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية وتتطلب دراسة مفصلة".

ووفقا له، فإنه يشكل نفس التهديد مثل التجارب البيولوجية الأمريكية.
وفي السياق قال غاتيلوف إن البيانات المتعلقة بالنشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا، تشير إلى أن واشنطن تدرس استخدام الأسلحة البيولوجية.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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