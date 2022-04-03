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الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه
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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/بلينكن-واشنطن-تعمل-على-تشديد-العقوبات-ضد-موسكو-يوميا-1060805783.html
بلينكن: واشنطن تعمل على تشديد العقوبات ضد موسكو يوميا
بلينكن: واشنطن تعمل على تشديد العقوبات ضد موسكو يوميا
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي على تشديد العقوبات المفروضة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:05+0000
2022-04-03T14:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. قال بلينكن في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، "الولايات المتحدة تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا يوميا".وأضاف بلينكن أن "ما يحدث في بوتشا بأوكرانيا لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي وسنوثق جرائم روسيا"، في إشارة إلى مزاعم تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.وتابع بلينكن "روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية وسنمد المنظمات والمؤسسات المعنية بالمعلومات حول ذلك".يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

بلينكن: واشنطن تعمل على تشديد العقوبات ضد موسكو يوميا

14:05 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 03.04.2022)
© AFP 2022 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي على تشديد العقوبات المفروضة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. قال بلينكن في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، "الولايات المتحدة تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا يوميا".
وأضاف بلينكن أن "ما يحدث في بوتشا بأوكرانيا لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي وسنوثق جرائم روسيا"، في إشارة إلى مزاعم تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.
وتابع بلينكن "روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية وسنمد المنظمات والمؤسسات المعنية بالمعلومات حول ذلك".
يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات كييف.
ورداً على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، شملت إغلاق المجال الجوي وإجراءات تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية، فيما قررت بعض الشركات الأجنبية مغادرة روسيا تمامًا.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
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