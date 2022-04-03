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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-التي-تقاتل-الروس-تم-تدريبها-بواسطة-الناتو-1060804320.html
ستولتنبرغ: عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل الروس تم تدريبها بواسطة الناتو
ستولتنبرغ: عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل الروس تم تدريبها بواسطة الناتو
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:51+0000
2022-04-03T14:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة يقاتلون ضد القوات الروسية الغازية".وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا تدريبا وقيادة من أي وقت مضى".يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، الشروع في تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

ستولتنبرغ: عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل الروس تم تدريبها بواسطة الناتو

14:51 GMT 03.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.
واشنطن - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة يقاتلون ضد القوات الروسية الغازية".
وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا تدريبا وقيادة من أي وقت مضى".
يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، الشروع في تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
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