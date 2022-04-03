https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-التي-تقاتل-الروس-تم-تدريبها-بواسطة-الناتو-1060804320.html

ستولتنبرغ: عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل الروس تم تدريبها بواسطة الناتو

ستولتنبرغ: عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل الروس تم تدريبها بواسطة الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:51+0000

2022-04-03T14:51+0000

2022-04-03T14:51+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة يقاتلون ضد القوات الروسية الغازية".وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا تدريبا وقيادة من أي وقت مضى".يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، الشروع في تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.

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