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شركة طاقة تطالب الأسر الفرنسية بتقليل استهلاك الكهرباء
شركة طاقة تطالب الأسر الفرنسية بتقليل استهلاك الكهرباء
حثت شركة "RTE" الفرنسية المشغلة لنظام نقل الكهرباء، اليوم الأحد، الشركات والأسر على خفض استهلاك الكهرباء يوم غد الاثنين 4 أبريل، خوفا من نقص الطاقة وسط موجة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T16:14+0000
2022-04-03T16:14+0000
اقتصاد
أخبار فرنسا
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وذكر الموقع الإلكتروني للشركة: "نظرا لانخفاض درجات الحرارة يوم غد الاثنين 4 أبريل/ نيسان 2022 ، من المتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء... لذا تطلب "RTE"من الشركات والأسر خفض الاستهلاك صباح غد الاثنين، على وجه الخصوص من الساعة 07.00 إلى 10.00". وفقا لموقع "S&amp;P".ودعت الشركة الأسر الفرنسية إلى استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل غسالات الصحون والغسالات في عطلات نهاية الأسبوع بدلاً من يوم غد الاثنين، من أجل تقليل الحمل على شبكة الكهرباء.وبحسب الشركة، قد يصل استهلاك الطاقة في 4 أبريل إلى 73 ألف ميغاواط ، في حين سيبلغ الإنتاج الكلي حوالي 65 ألف ميغاواط فقط.هذا وأعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي"، نهاية الشهر الماضي، أنها قررت التوقف عن إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/فرنسا-تخطط-لتركيب-محطة-جديدة-لاستيراد-الغاز-المسال-1060489522.html
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اقتصاد, أخبار فرنسا

شركة طاقة تطالب الأسر الفرنسية بتقليل استهلاك الكهرباء

16:14 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / Joel Sagetلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Joel Saget
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حثت شركة "RTE" الفرنسية المشغلة لنظام نقل الكهرباء، اليوم الأحد، الشركات والأسر على خفض استهلاك الكهرباء يوم غد الاثنين 4 أبريل، خوفا من نقص الطاقة وسط موجة برد.
وذكر الموقع الإلكتروني للشركة: "نظرا لانخفاض درجات الحرارة يوم غد الاثنين 4 أبريل/ نيسان 2022 ، من المتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء... لذا تطلب "RTE"من الشركات والأسر خفض الاستهلاك صباح غد الاثنين، على وجه الخصوص من الساعة 07.00 إلى 10.00". وفقا لموقع "S&P".
ودعت الشركة الأسر الفرنسية إلى استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل غسالات الصحون والغسالات في عطلات نهاية الأسبوع بدلاً من يوم غد الاثنين، من أجل تقليل الحمل على شبكة الكهرباء.
وبحسب الشركة، قد يصل استهلاك الطاقة في 4 أبريل إلى 73 ألف ميغاواط ، في حين سيبلغ الإنتاج الكلي حوالي 65 ألف ميغاواط فقط.
هذا وأعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي"، نهاية الشهر الماضي، أنها قررت التوقف عن إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية.
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