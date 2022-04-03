https://arabic.sputniknews.com/20220403/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تحذر-وزير-الدفاع-الجنوبي-من-تهديد-خطير-جراء-تصريحاته-المتهورة-1060801901.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر وزير الدفاع الجنوبي من تهديد خطير جراء تصريحاته المتهورة
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر وزير الدفاع الجنوبي من تهديد خطير جراء تصريحاته المتهورة
شنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون هجوما حادا على وزير دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إثر حديثه عن قدرات "الضربة الوقائية"، محذرة من أن "تهديدًا... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:54+0000
2022-04-03T12:54+0000
2022-04-03T12:54+0000
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وبحسب يونهاب، قالت كيم يو-جونغ في بيان علني: "إن الرجل الأخرق الذي يشبه الحثالة، يجرؤ على ذكر "الضربة الوقائية " على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضًا".وجاء في البيان الذي صدر باللغة الإنجليزية وتم نقله عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: تعرف كيم يو-جونغ بأنها عنصر مؤثر على مجريات القضايا الشائكة بين البلدين، وذلك تبعا لمنصبها كنائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب "العمال" الكوري.وكان وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، قد صرح أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة". وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "القوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-قادرون-على-ضرب-أهداف-في-بيونغ-يانغ-بدقة-وسرعة-1060726694.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر وزير الدفاع الجنوبي من تهديد خطير جراء تصريحاته المتهورة
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شنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون هجوما حادا على وزير دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إثر حديثه عن قدرات "الضربة الوقائية"، محذرة من أن "تهديدًا خطيرًا" قد يتعرض له الجنوب بسبب هذه التصريحات الخرقاء.
وبحسب يونهاب
، قالت كيم يو-جونغ في بيان علني: "إن الرجل الأخرق الذي يشبه الحثالة، يجرؤ على ذكر "الضربة الوقائية " على إحدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، في تصريحاته الهوجاء التي لن تكون مفيدًة لكوريا الجنوبية أيضًا".
وجاء في البيان الذي صدر باللغة الإنجليزية وتم نقله عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية:
"كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدا خطيرا بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".
تعرف كيم يو-جونغ بأنها عنصر مؤثر على مجريات القضايا الشائكة بين البلدين، وذلك تبعا لمنصبها كنائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب "العمال" الكوري.
وكان وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك
، قد صرح أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة". وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "القوي.