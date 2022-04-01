https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-قادرون-على-ضرب-أهداف-في-بيونغ-يانغ-بدقة-وسرعة-1060726694.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: قادرون على ضرب أهداف في بيونغ يانغ بدقة وسرعة
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: قادرون على ضرب أهداف في بيونغ يانغ بدقة وسرعة
أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة". 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:47+0000
2022-04-01T09:47+0000
2022-04-01T09:47+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".وقال الوزير إن بلاده يمكنها "توجيه ضربات دقيقة على مصدر أي هجوم ومنشآت قيادته ودعمه".وكان سوه قد تعهد بمواصلة العمل على تطوير "نظام دفاع صاروخي متقدم متعدد الطبقات لا تمتلكه كوريا الشمالية"، مؤكدا أن "وزارة الدفاع ستدعم القيادتين بشكل نشط لضمان امتلاكهما قدرات الرد بشكل كاف على تهديدات كوريا الشمالية المتغيرة بشأن الصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مصادر-عسكرية-في-سيئول-تحدد-مكان-إطلاق-بيونغ-يانغ-قاذفات-الصواريخ--1060132272.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: قادرون على ضرب أهداف في بيونغ يانغ بدقة وسرعة
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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة".
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".
تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية
الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.
وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".
وتأتي تصريحات الوزير الكوري على خلفية عدد من الإطلاقات الصاروخية لبيونغ يانغ، اعتبرتها سيئول استفزازا لها.
وقال الوزير إن بلاده يمكنها "توجيه ضربات دقيقة على مصدر أي هجوم ومنشآت قيادته ودعمه".
وكان سوه قد تعهد بمواصلة العمل على تطوير "نظام دفاع صاروخي متقدم متعدد الطبقات لا تمتلكه كوريا الشمالية"، مؤكدا أن "وزارة الدفاع ستدعم القيادتين بشكل نشط لضمان امتلاكهما قدرات الرد بشكل كاف
على تهديدات كوريا الشمالية المتغيرة بشأن الصواريخ".