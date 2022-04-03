https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-أكثر-من-13-شخصا-بإطلاق-نار-جماعي-في-كاليفورنيا-1060799087.html
مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا على الأقل وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:47+0000
2022-04-03T11:47+0000
2022-04-03T11:48+0000
العالم
كاليفورنيا
قتلى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048191011_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8725e2c84eb63acae0ce4f0d5d3d470f.jpg
وقع الحادث بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، حيث قال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن معركة كانت تدور في وقت إطلاق النار، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان أم لا، بحسب موقع "bnonews".وبحسب التقارير الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بالرصاص، بينهم خمسة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، فيما تم العثور على ضحايا أخرى في مواقع متعددة، ربما بعد الفرار من مكان الحادث الأول.وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مقتل-شرطي-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1060723521.html
كاليفورنيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048191011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2a4d4a83d78e887e634f48c3d6789b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كاليفورنيا, قتلى
مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
11:47 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا على الأقل وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي.
وقع الحادث بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، حيث قال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن معركة كانت تدور في وقت إطلاق النار، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان أم لا، بحسب موقع "bnonews
".
وبحسب التقارير الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بالرصاص، بينهم خمسة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، فيما تم العثور على ضحايا أخرى في مواقع متعددة، ربما بعد الفرار من مكان الحادث الأول.
وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.