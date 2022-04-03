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https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-أكثر-من-13-شخصا-بإطلاق-نار-جماعي-في-كاليفورنيا-1060799087.html
مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا على الأقل وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:47+0000
2022-04-03T11:48+0000
العالم
كاليفورنيا
قتلى
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وقع الحادث بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، حيث قال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن معركة كانت تدور في وقت إطلاق النار، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان أم لا، بحسب موقع "bnonews".وبحسب التقارير الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بالرصاص، بينهم خمسة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، فيما تم العثور على ضحايا أخرى في مواقع متعددة، ربما بعد الفرار من مكان الحادث الأول.وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مقتل-شرطي-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1060723521.html
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العالم, كاليفورنيا, قتلى

مقتل أكثر من 13 شخصا بإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا

11:47 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 03.04.2022)
© REUTERS / Brittany Hosea-Small نقل منزل قديم من الفن المعماري الفيكتوري، عمره 139 عام، من شارع فرنكلين إلى مكانه الجديد في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 21 فبراير 2021
نقل منزل قديم من الفن المعماري الفيكتوري، عمره 139 عام، من شارع فرنكلين إلى مكانه الجديد في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 21 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Brittany Hosea-Small
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أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا على الأقل وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي.
وقع الحادث بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد، حيث قال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن معركة كانت تدور في وقت إطلاق النار، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان أم لا، بحسب موقع "bnonews".
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وبحسب التقارير الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بالرصاص، بينهم خمسة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، فيما تم العثور على ضحايا أخرى في مواقع متعددة، ربما بعد الفرار من مكان الحادث الأول.
وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.
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