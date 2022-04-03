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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220403/ميدينسكي-يعلق-على-تصريحات-رئيس-الوفد-الأوكراني-بشأن-موقف-روسيا-الثابت-1060787646.html
ميدينسكي يعلق على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني بشأن موقف روسيا الثابت
ميدينسكي يعلق على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني بشأن موقف روسيا الثابت
كشف رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، صباح اليوم الأحد، أن كييف باتت أكثر واقعية بشأن القضايا المتعلقة بوضع أوكرانيا المحايد... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:46+0000
2022-04-03T06:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وعلّق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".ورد ميدينسكي على ذلك: "أعترض، في الواقع القضايا المتفق عليها هي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، بالإضافة إلى رفض نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها ومنع استخدام أي أسلحة هجومية".وتابع قائلا: "نفهم أراخاميا يخاطب جمهوره وإذا أطلق هذا الموقف الأوكراني، فنحن لا نشعر بالأسف وأكرر مرارًا وتكرارًا موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير".وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
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روسيا

ميدينسكي يعلق على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني بشأن موقف روسيا الثابت

06:46 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 03.04.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . POOL
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كشف رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، صباح اليوم الأحد، أن كييف باتت أكثر واقعية بشأن القضايا المتعلقة بوضع أوكرانيا المحايد وخلوها من السلاح النووي وهناك تواصل مستمر للوصول إلى اتفاق مشترك.
وعلّق ميدينسكي على تصريحات رئيس الوفد الأوكراني إلى المفاوضات، دافيد أراخاميا، الذي قال "روسيا تتوافق مع الموقف الأوكراني باستثناء شبه جزيرة القرم".
ورد ميدينسكي على ذلك: "أعترض، في الواقع القضايا المتفق عليها هي الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، بالإضافة إلى رفض نشر قوات وقواعد أجنبية على أراضيها ومنع استخدام أي أسلحة هجومية".
وتابع قائلا: "نفهم أراخاميا يخاطب جمهوره وإذا أطلق هذا الموقف الأوكراني، فنحن لا نشعر بالأسف وأكرر مرارًا وتكرارًا موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس لم يتغير".
وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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