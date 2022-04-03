https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-الخارجية-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بخرق-الهدنة-الأممية-بقصف-مأرب-بصواريخ-باليستية-1060809836.html

وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة بقصف مأرب بصواريخ باليستية

وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة بقصف مأرب بصواريخ باليستية

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله"، بانتهاك الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين، باستهداف محافظة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T15:21+0000

2022-04-03T15:21+0000

2022-04-03T15:29+0000

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وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال ابن مبارك لدى لقائه في الرياض، بالسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن "موافقة الحكومة على الهدنة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وهو الأمر الذي لا تعيره مليشيا الحوثي أي اهتمام بدليل اختراقها للهدنة في نفس ليلة سريانها واستئناف عدوانها على محافظة مأرب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة".وأضاف أن "استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء سيساعد على تخفيف المعاناة التي يعيشها اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين"، محمّلاً الجماعة "مسؤولية إغلاق المطار طوال السنوات الماضية نتيجة لاستخدامه للأغراض العسكرية ورفض كافة المقترحات لإعادة تشغيله"، على حد قوله.وأشار وزير الخارجية اليمني إلى "منح الحكومة تسهيلات إضافية لوصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة ليس بالأمر الجديد وسبق لها أن منحت تراخيص بدخول 12 سفينة نفطية لميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية وأعلنت قبل سريان الهدنة دخول سفينتين كأول سفينتين ضمن اتفاق الهدنة".وقال إن "السياسة الممنهجة لميليشيا الحوثي تقوم على إنعاش تجارة السوق السوداء لمادتي البترول والغاز المنزلي لتعظيم أرباحها على حساب معاناة اليمنيين".وأكد "تعامل الحكومة بمرونة مع كافة المبادرات الساعية لتحسين الأوضاع الإنسانية مراعاة لظروف المواطنين وأوضاعهم المأساوية، من واقع مسؤوليتها عن كامل أبناء الشعب اليمني".وشدد وزير الخارجية اليمني على "أهمية إعطاء موضوع رفع الحصار عن مدينة تعز أولوية قصوى ووقف استهداف الأطفال والأحياء السكنية في المدينة وإنهاء القيود على حركة المواطنين وفتح الطرقات والمعابر".من جانبه أكد السفير البريطاني "مواصلة بلاده بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن"، شاكرًا الحكومة اليمنية على "تعاملها الإيجابي مع جميع المبادرات الهادفة لتحقيق السلام في اليمن".ويوم أمس السبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في السابعة من مساءً، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/تجدد-المواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-غداة-سريان-الهدنة-الأممية-1060785745.html

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