https://arabic.sputniknews.com/20220402/تجدد-المواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-غداة-سريان-الهدنة-الأممية-1060785745.html
تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غداة سريان الهدنة الأممية
تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غداة سريان الهدنة الأممية
تجدد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، غداة إعلان الأمم المتحدة دخول هدنة وقف العمليات العسكرية في... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T23:42+0000
2022-04-02T23:42+0000
2022-04-02T23:42+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش صدت هجومين للحوثيين على مواقع عسكرية غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وشرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن".ومساء أمس السبت، تبادلت القوات الحكومية و"أنصار الله" الاتهامات بخرق الهدنة الأممية بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في السابعة مساءً.وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، أن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقاً للهدنة في محوري البَرح غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن وحيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن".وأضافت أن "خروقات الحوثيين للهدنة في الساعات الأولى شملت 4 بالطيران المسير و3 بقذائف الهاون و36 بالأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها".في المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، عن مصادر عسكرية في قوات الجماعة، القول إن "طيران الاستطلاع التابع للعدوان (في اشارة إلى التحالف العربي) يخرق الهدنة ويستهدف بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان (يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في البَرح بمحافظة تعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن".وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.
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الحرب على اليمن, العالم العربي
تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غداة سريان الهدنة الأممية
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تجدد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، غداة إعلان الأمم المتحدة دخول هدنة وقف العمليات العسكرية في اليمن، حيز التنفيذ.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش صدت هجومين للحوثيين على مواقع عسكرية غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وشرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن".
ومساء أمس السبت، تبادلت القوات الحكومية و"أنصار الله" الاتهامات
بخرق الهدنة الأممية بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في السابعة مساءً.
وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، أن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقاً للهدنة في محوري البَرح غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن وحيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن".
وأضافت أن "خروقات الحوثيين للهدنة في الساعات الأولى شملت 4 بالطيران المسير و3 بقذائف الهاون و36 بالأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها".
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله
" بصنعاء، عن مصادر عسكرية في قوات الجماعة، القول إن "طيران الاستطلاع التابع للعدوان (في اشارة إلى التحالف العربي) يخرق الهدنة ويستهدف بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان (يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في البَرح بمحافظة تعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن".
وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.