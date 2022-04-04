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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/أمريكا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لتعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1060830587.html
أمريكا تضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
أمريكا تضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:17+0000
2022-04-04T12:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من رئيس الأمم المتحدة والجمعية العامة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وبحسب "رويترز" تأتي التحركات الأمريكية على خلفية المزاعم التي أطلقتها كييف بشأن مقتل مدنيين في بوتشا.وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.وأضاف لافروف قائلا: "يوم أمس شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس، حيث أقيم هناك عرض مسرحي تم من خلاله نشر الممثلين الأوكران ورعاتهم الغربين على مختلف القنوات والشبكات الاجتماعية لإدانة مجازر ملفقة واتهام الجيش الروسي بها".طلبت روسيا، أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمن-الأوكراني-أعلن-عن-عملية-تطهير-عرقي-في-بوتشا-قبل-يوم-من-ظهور-فيديو-الجثث-في-الشوارع-1060814751.html
https://arabic.sputniknews.com/20220403/موسكو-تطلب-اجتماعا-لمجلس-الأمن-حول-الانتهاكات-الأوكرانية-في-بوتشا--1060814112.html
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العالم, روسيا

أمريكا تضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

12:17 GMT 04.04.2022
© REUTERS / ANDREW KELLYسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من رئيس الأمم المتحدة والجمعية العامة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب "رويترز" تأتي التحركات الأمريكية على خلفية المزاعم التي أطلقتها كييف بشأن مقتل مدنيين في بوتشا.
وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الأمن الأوكراني أعلن عن عملية "تطهير عرقي" في بوتشا قبل يوم من ظهور فيديو الجثث في الشوارع
أمس, 21:07 GMT

وجاءت تصريحات لافروف خلال اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قال خلالها، إن "محاولات التسييس بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا لا تتوقف"، مضيفا أن "الحادثة الأخيرة في مدينة بوتشا الأوكرانية كانت معدة سلفا كحادثة استفزازية لتحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن أمور لم تفعلها".

وأضاف لافروف قائلا: "يوم أمس شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس، حيث أقيم هناك عرض مسرحي تم من خلاله نشر الممثلين الأوكران ورعاتهم الغربين على مختلف القنوات والشبكات الاجتماعية لإدانة مجازر ملفقة واتهام الجيش الروسي بها".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
موسكو تطلب اجتماعا لمجلس الأمن حول "الانتهاكات الأوكرانية" في بوتشا
أمس, 19:29 GMT

وتابع لافروف قائلا: "غادر العسكريون الروس هذه المدينة تمامًا في 30 مارس/ آذار قال حينها رئيس بلدية المدينة رسميًا إن كل شيء على ما يرام وبعد يومين رأينا كيف تم تنظيم المسرحية في الشوارع، وهو ما يحاولون الآن استخدامه ضد روسيا".

طلبت روسيا، أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.
وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان".
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
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