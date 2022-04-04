https://arabic.sputniknews.com/20220404/أمريكا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لتعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-حقوق-الإنسان-1060830587.html

أمريكا تضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

أمريكا تضغط على الأمم المتحدة لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T12:17+0000

2022-04-04T12:17+0000

2022-04-04T12:17+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من رئيس الأمم المتحدة والجمعية العامة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وبحسب "رويترز" تأتي التحركات الأمريكية على خلفية المزاعم التي أطلقتها كييف بشأن مقتل مدنيين في بوتشا.وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.وأضاف لافروف قائلا: "يوم أمس شن هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، بعد مغادرة العسكريين الروس، حيث أقيم هناك عرض مسرحي تم من خلاله نشر الممثلين الأوكران ورعاتهم الغربين على مختلف القنوات والشبكات الاجتماعية لإدانة مجازر ملفقة واتهام الجيش الروسي بها".طلبت روسيا، أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان".

https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأمن-الأوكراني-أعلن-عن-عملية-تطهير-عرقي-في-بوتشا-قبل-يوم-من-ظهور-فيديو-الجثث-في-الشوارع-1060814751.html

https://arabic.sputniknews.com/20220403/موسكو-تطلب-اجتماعا-لمجلس-الأمن-حول-الانتهاكات-الأوكرانية-في-بوتشا--1060814112.html

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