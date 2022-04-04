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أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني سبل التعاون في تنظيم كأس العالم 2022
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني سبل التعاون في تنظيم كأس العالم 2022
أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول سبل التعاون في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:31+0000
2022-04-04T09:31+0000
أخبار إيران
قطر
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، مساء الأحد، بحسب وكالة "فارس".عبر رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.كما بحث الرئيس الإيراني وأمير قطر، سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وأكد الرئيس الإيراني أن البلدين لديهما القدرة على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تفعيل جميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما.وعن زيارة أمير قطر المرتقبة لطهران، قال الرئيس الإيراني إنها "ستشهد اتخاذ قرارات كبيرة في سياق المزيد من تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".في المقابل أكد أمير قطر على عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران، مضيفا أن وزيري النقل في البلدين سيعقدان لقاء لبحث سبل التعاون في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022.من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
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أخبار إيران, قطر

أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني سبل التعاون في تنظيم كأس العالم 2022

09:31 GMT 04.04.2022
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCYأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCY
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أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول سبل التعاون في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الجاري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، مساء الأحد، بحسب وكالة "فارس".
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عبر رئيسي عن استعداد بلاده لتقديم جميع أنواع المساعدة لقطر في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، من جزرها القريبة من قطر.
كما بحث الرئيس الإيراني وأمير قطر، سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وأكد الرئيس الإيراني أن البلدين لديهما القدرة على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تفعيل جميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما.
وعن زيارة أمير قطر المرتقبة لطهران، قال الرئيس الإيراني إنها "ستشهد اتخاذ قرارات كبيرة في سياق المزيد من تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
في المقابل أكد أمير قطر على عزم بلاده على تطوير العلاقات مع إيران، مضيفا أن وزيري النقل في البلدين سيعقدان لقاء لبحث سبل التعاون في تنظيم فعاليات كأس العالم 2022.
من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
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