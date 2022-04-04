https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-واشنطن-ترهن-القضايا-العالقة-في-فيينا-لشؤونها-الداخلية-1060820645.html

إيران: واشنطن ترهن القضايا العالقة في فيينا لشؤونها الداخلية

إيران: واشنطن ترهن القضايا العالقة في فيينا لشؤونها الداخلية

اتهمت إيران الولايات المتحدة بأنها ترهن ما تبقى من قضايا قيد التفاوض في فيينا لشؤونها الداخلية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T07:59+0000

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2022-04-04T07:59+0000

أخبار إيران

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القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.وقال خطيب زادة إن "الولايات المتحدة مسؤولة عن وقف المحادثات. إذا كانت الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق، فعليها اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن واشنطن: "تحاول أن تجعل ما تبقى من القضايا في فيينا رهينة شؤونها الداخلية، ولا يمكن لإيران أن تصبر إلى الأبد".وتابع أن "الاختلاف المتبقي هو مسألة الأشخاص الذين يجب حذفهم من قوائم العقوبات، وكذلك منع الولايات المتحدة إيران من الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة".وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

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