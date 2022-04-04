عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيلون-ماسك-يستحوذ-على-نسبة-92-من-أسهم-شركة-توتير-بعد-التلميح-بإنشاء-منصته-الخاصة-1060828089.html
إيلون ماسك يستحوذ على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير بعد التلميح بإنشاء منصته الخاصة
إيلون ماسك يستحوذ على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير بعد التلميح بإنشاء منصته الخاصة
استحوذ الرئيس النفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير، وذلك بعد أسبوع من تلميحه إلى خطط لتغيير منصة التواصل الاجتماعي وإنشاء منصة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:29+0000
2022-04-04T11:29+0000
العالم
إيلون ماسك
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047747574_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_964efae73171559db5d21d983333482e.jpg
ووفق لـ "bloomberg"، ارتفعت أسهم شركة تويتر بنحو 26٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد بيان تنظيمي، يوم الاثنين، بشأن شراء ماسك الحصة.وقام ماسك، 50 عاما، باستطلاع آراء أكثر من 80 مليون متابع له على تويتر الشهر الماضي، وسألهم عما إذا كانت الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، لتأتي الإجابات بالنفي من أكثر من 70٪ من المشاركين، وبناء على ذلك سأل عما إذا كانت هناك حاجة إلى منصة جديدة، مشيرا إلى أنه يفكر بجدية في بدء منصته الخاصة.ويعد ماسك أحد أغنى الشخصيات على منصة تويتر، وكثيرا ما واجه العديد من المشاكل على هذه المنصة. ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، حاليا إلى الخروج من صفقة 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تحد من مشاركاته على تويتر حول صانع السيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-روسي-يقترح-على-إيلون-ماسك-أسماء-محتملة-لشبكته-الاجتماعية-الجديدة--1060535542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047747574_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f286c88e603a6ead3817180828052069.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيلون ماسك, تويتر

إيلون ماسك يستحوذ على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير بعد التلميح بإنشاء منصته الخاصة

11:29 GMT 04.04.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke
تابعنا عبرTelegram
استحوذ الرئيس النفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير، وذلك بعد أسبوع من تلميحه إلى خطط لتغيير منصة التواصل الاجتماعي وإنشاء منصة جديدة.
ووفق لـ "bloomberg"، ارتفعت أسهم شركة تويتر بنحو 26٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد بيان تنظيمي، يوم الاثنين، بشأن شراء ماسك الحصة.
وقام ماسك، 50 عاما، باستطلاع آراء أكثر من 80 مليون متابع له على تويتر الشهر الماضي، وسألهم عما إذا كانت الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، لتأتي الإجابات بالنفي من أكثر من 70٪ من المشاركين، وبناء على ذلك سأل عما إذا كانت هناك حاجة إلى منصة جديدة، مشيرا إلى أنه يفكر بجدية في بدء منصته الخاصة.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
مسؤول روسي يقترح على إيلون ماسك أسماء محتملة لشبكته الاجتماعية الجديدة
27 مارس, 16:16 GMT
ويعد ماسك أحد أغنى الشخصيات على منصة تويتر، وكثيرا ما واجه العديد من المشاكل على هذه المنصة. ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، حاليا إلى الخروج من صفقة 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تحد من مشاركاته على تويتر حول صانع السيارات الكهربائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала