https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيلون-ماسك-يستحوذ-على-نسبة-92-من-أسهم-شركة-توتير-بعد-التلميح-بإنشاء-منصته-الخاصة-1060828089.html

إيلون ماسك يستحوذ على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير بعد التلميح بإنشاء منصته الخاصة

إيلون ماسك يستحوذ على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير بعد التلميح بإنشاء منصته الخاصة

استحوذ الرئيس النفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، على نسبة 9.2% من أسهم شركة توتير، وذلك بعد أسبوع من تلميحه إلى خطط لتغيير منصة التواصل الاجتماعي وإنشاء منصة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T11:29+0000

2022-04-04T11:29+0000

2022-04-04T11:29+0000

العالم

إيلون ماسك

تويتر

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ووفق لـ "bloomberg"، ارتفعت أسهم شركة تويتر بنحو 26٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد بيان تنظيمي، يوم الاثنين، بشأن شراء ماسك الحصة.وقام ماسك، 50 عاما، باستطلاع آراء أكثر من 80 مليون متابع له على تويتر الشهر الماضي، وسألهم عما إذا كانت الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، لتأتي الإجابات بالنفي من أكثر من 70٪ من المشاركين، وبناء على ذلك سأل عما إذا كانت هناك حاجة إلى منصة جديدة، مشيرا إلى أنه يفكر بجدية في بدء منصته الخاصة.ويعد ماسك أحد أغنى الشخصيات على منصة تويتر، وكثيرا ما واجه العديد من المشاكل على هذه المنصة. ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، حاليا إلى الخروج من صفقة 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تحد من مشاركاته على تويتر حول صانع السيارات الكهربائية.

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العالم, إيلون ماسك, تويتر