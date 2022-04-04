https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوشيلين-ينفي-وجود-رهائن-في-مصنع-آزوفستال-في-مدينة-ماريوبول-الأوكرانية-1060823169.html
بوشيلين ينفي وجود رهائن في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية
بوشيلين ينفي وجود رهائن في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية
نفى رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، المعلومات المتداولة بشأن وجود رهائن مدنيين في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:05+0000
2022-04-04T09:05+0000
2022-04-04T09:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات بوشلين خلال مقابلة خاصة مع "قناة 24" الروسية قال فيها، إن "المعلومات التي تفيد بأن الجيش الأوكراني يحتجز مدنيين في مصنع آزوفستال لم يتم تأكيدها".وقال على الهواء من قناة "روسيا 24": "لا توجد معلومات مؤكدة عن احتجاز مدنيين في معمل آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية".ويعد مصنع "آزوفستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم مناطق المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوشيلين ينفي وجود رهائن في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية
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نفى رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، المعلومات المتداولة بشأن وجود رهائن مدنيين في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وجاءت تصريحات بوشلين خلال مقابلة خاصة مع "قناة 24" الروسية قال فيها، إن "المعلومات التي تفيد بأن الجيش الأوكراني يحتجز مدنيين في مصنع آزوفستال لم يتم تأكيدها".
وقال على الهواء من قناة "روسيا 24": "لا توجد معلومات مؤكدة عن احتجاز مدنيين في معمل آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية".
ويعد مصنع "آزوفستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة
تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم مناطق المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.