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https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوليانسكي-روسيا-مصرة-على-بحث-استفزاز-بوتشا-الأوكرانية-في-مجلس-الأمن-1060835067.html
بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن
بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن
أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:57+0000
2022-04-04T13:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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أوكرانيا - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "كما فهمنا، فإن المهمة الرئيسية للزملاء البريطانيين هي إلغاء طلبنا (طلب روسيا لبحث مسألة بوتشا)، تحت ذرائع إجرائية غير مقبولة وإزاحته (من التداول) خلال اجتماع آخر حول أوكرانيا من المقرر عقده يوم الثلاثاء".وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".وفي وقت سابق طلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الاثنين، في حين لم توافق لندن، بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان، على عقد الجلسة.هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
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العالم, روسيا

بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن

13:57 GMT 04.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا.
أوكرانيا - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "كما فهمنا، فإن المهمة الرئيسية للزملاء البريطانيين هي إلغاء طلبنا (طلب روسيا لبحث مسألة بوتشا)، تحت ذرائع إجرائية غير مقبولة وإزاحته (من التداول) خلال اجتماع آخر حول أوكرانيا من المقرر عقده يوم الثلاثاء".

وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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12:58 GMT
وفي وقت سابق طلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الاثنين، في حين لم توافق لندن، بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان، على عقد الجلسة.
هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
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