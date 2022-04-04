https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوليانسكي-روسيا-مصرة-على-بحث-استفزاز-بوتشا-الأوكرانية-في-مجلس-الأمن-1060835067.html

بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن

بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن... 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T13:57+0000

2022-04-04T13:57+0000

2022-04-04T13:57+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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أوكرانيا - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "كما فهمنا، فإن المهمة الرئيسية للزملاء البريطانيين هي إلغاء طلبنا (طلب روسيا لبحث مسألة بوتشا)، تحت ذرائع إجرائية غير مقبولة وإزاحته (من التداول) خلال اجتماع آخر حول أوكرانيا من المقرر عقده يوم الثلاثاء".وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".وفي وقت سابق طلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الاثنين، في حين لم توافق لندن، بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان، على عقد الجلسة.هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/خبير-ما-تفعله-أوكرانيا-والنازيون-في-بوتشا-تكرار-لما-ارتكبته-الخوذ-البيضاء-في-سوريا-1060832353.html

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