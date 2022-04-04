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تحالف أوربان يتصدر انتخابات المجر بأكثر من 67٪
تحالف أوربان يتصدر انتخابات المجر بأكثر من 67٪
فاز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، وفقا للنتائج الأولية لمكتب الانتخابات الوطني. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:46+0000
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بودابست - سبوتنيك. ويقود حزب التحالف المدني الهنغاري الحاكم "فيديس" بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الانتخابات البرلمانية المجرية، وذلك بحصوله على 67.84٪ من الأصوات، حسبما أفاد مكتب الانتخابات الوطني (NVI) بعد فرز ما يقرب من 99٪ من الأصوات. ووصف أوربان فوزه هذا بأنه "انتصار كبير"، وقال إن "السياسة المحافظة انتصرت، نقول لأوروبا إن هذا ليس الماضي بل هو المستقبل". ومن جانبه، اعترف بيتر ماركي زاي، زعيم الائتلاف المعارض لمؤيديه بفوز حزب فيديس في الانتخابات، مبديا شعوره بالحزن وخيبة الأمل.وبذلك، حصل الائتلاف الحاكم على 135 مقعدا من البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا ومي هازانك (حركة وطننا) على 7 مقاعد.وستصدر النتائج الرسمية النهائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد فرز أصوات المجريين الذين يعيشون ويعملون في الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/زعيم-المعارضة-المجرية-يعترف-بهزيمته-في-الانتخابات-البرلمانية-1060815612.html
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العالم, المجر, هنغاريا

تحالف أوربان يتصدر انتخابات المجر بأكثر من 67٪

06:46 GMT 04.04.2022
CC0 / Pixabay / مبنى البرلمان المجري في بودابست
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
CC0 / Pixabay /
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فاز الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، وفقا للنتائج الأولية لمكتب الانتخابات الوطني.
بودابست - سبوتنيك. ويقود حزب التحالف المدني الهنغاري الحاكم "فيديس" بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الانتخابات البرلمانية المجرية، وذلك بحصوله على 67.84٪ من الأصوات، حسبما أفاد مكتب الانتخابات الوطني (NVI) بعد فرز ما يقرب من 99٪ من الأصوات.
ووصف أوربان فوزه هذا بأنه "انتصار كبير"، وقال إن "السياسة المحافظة انتصرت، نقول لأوروبا إن هذا ليس الماضي بل هو المستقبل". ومن جانبه، اعترف بيتر ماركي زاي، زعيم الائتلاف المعارض لمؤيديه بفوز حزب فيديس في الانتخابات، مبديا شعوره بالحزن وخيبة الأمل.
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أمس, 22:29 GMT
وبذلك، حصل الائتلاف الحاكم على 135 مقعدا من البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا ومي هازانك (حركة وطننا) على 7 مقاعد.
وستصدر النتائج الرسمية النهائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد فرز أصوات المجريين الذين يعيشون ويعملون في الخارج.
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