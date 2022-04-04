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https://arabic.sputniknews.com/20220404/حاكم-مصرف-لبنان-الأنباء-حول-إفلاس-المصرف-المركزي-غير-صحيحة-1060841729.html
حاكم مصرف لبنان: الأنباء حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة
حاكم مصرف لبنان: الأنباء حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن "ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T16:09+0000
2022-04-04T16:09+0000
أخبار لبنان
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وأكد سلامة، أن "مصرف لبنان لازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، وذلك حسب موقع قناة الجديد.وأشار في الوقت ذاته، إلى "الخسائر التي أصابت القطاع المالي اللبناني، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
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أخبار لبنان

حاكم مصرف لبنان: الأنباء حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة

16:09 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / -
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قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن "ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأكد سلامة، أن "مصرف لبنان لازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، وذلك حسب موقع قناة الجديد.
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وأشار في الوقت ذاته، إلى "الخسائر التي أصابت القطاع المالي اللبناني، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
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