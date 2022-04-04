https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-وزراء-المجر-ينتقد-زيلينسكي-في-خطاب-فوزه-بالانتخابات-1060842362.html
رئيس وزراء المجر ينتقد زيلينسكي في خطاب فوزه بالانتخابات
رئيس وزراء المجر ينتقد زيلينسكي في خطاب فوزه بالانتخابات
انتقد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في خطاب أعقب الفوز الساحق للزعيم المجري القومي في الانتخابات. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T16:36+0000
2022-04-04T16:36+0000
2022-04-04T16:36+0000
العالم
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وفاز أوربان وحزبه اليميني فيدس بأغلبية مريحة على تحالف "متحدون من أجل المجر" يوم الأحد، على الرغم من التوقعات بسباق صعب.وفي خطاب مدته 10 دقائق أمام أنصاره بعد الانتخابات، أعلن فوزه ثم شجب ما وصفه بـ"القوة الساحقة" التي كانت تقف ضده وضد حملته، والتي شملت زيلينسكي، بحسب "أسوشيتيد برس".وأشار إلى خصومه قائلا: "اليسار في الداخل، واليسار الدولي في كل مكان، بيروقراطيو بروكسل، إمبراطورية (جورج) سوروس بكل أموالها، وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وفي النهاية ، حتى الرئيس الأوكراني".في الشهر الماضي، أصدرت المجر مرسوما بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها. وقال أوربان في مقطع فيديو "في اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي. قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا".حصل الائتلاف الحاكم في المجر على 135 مقعدا من البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا و"مي هازانك" (حركة وطننا) على 7 مقاعد.ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين تهانيه إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بفوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المجرية.ونشر موقع "الكرملين" الرسمي رسالة الرئيس بوتين لأوربان وجاء فيها: "الرئيس بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في انتخابات مجلس دولة المجر".وعبر بوتين في رسالته عن ثقته في أنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية تلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر".
https://arabic.sputniknews.com/20190128/المجر-طلبت-أمريكا-ضغط-روسيا-1038596506.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس وزراء المجر ينتقد زيلينسكي في خطاب فوزه بالانتخابات
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انتقد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في خطاب أعقب الفوز الساحق للزعيم المجري القومي في الانتخابات.
وفاز أوربان
وحزبه اليميني فيدس بأغلبية مريحة على تحالف "متحدون من أجل المجر" يوم الأحد، على الرغم من التوقعات بسباق صعب.
وفي خطاب مدته 10 دقائق أمام أنصاره بعد الانتخابات، أعلن فوزه ثم شجب ما وصفه بـ"القوة الساحقة" التي كانت تقف ضده وضد حملته، والتي شملت زيلينسكي، بحسب "أسوشيتيد برس".
وأشار إلى خصومه قائلا: "اليسار في الداخل، واليسار الدولي في كل مكان، بيروقراطيو بروكسل، إمبراطورية (جورج) سوروس بكل أموالها، وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وفي النهاية ، حتى الرئيس الأوكراني".
في الشهر الماضي، أصدرت المجر مرسوما بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
من أراضيها. وقال أوربان في مقطع فيديو "في اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي. قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا".
حصل الائتلاف الحاكم في المجر على 135 مقعدا من البرلمان
المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا و"مي هازانك" (حركة وطننا) على 7 مقاعد.
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين تهانيه إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بفوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المجرية.
ونشر موقع "الكرملين" الرسمي رسالة الرئيس بوتين لأوربان وجاء فيها: "الرئيس بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في انتخابات مجلس دولة المجر".
وعبر بوتين في رسالته عن ثقته في أنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية تلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر".