https://arabic.sputniknews.com/20220311/رئيس-وزراء-المجر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يفرض-عقوبات-على-الغاز-أو-النفط-الروسي-1059751813.html

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز أو النفط الروسي

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز أو النفط الروسي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتحاد الاوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز والنفط الروسيين. 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T08:42+0000

2022-03-11T08:42+0000

2022-03-11T08:42+0000

روسيا

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أخبار الاتحاد الأوروبي

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وحسب ما كتبه أوربان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز أو النفط الروسي".وأضاف أوربان: "تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة مواتية، لن تكون هناك عقوبات يمكن تطبيقها على الغاز أو النفط، لذا فإن إمدادات الطاقة في المجر آمنة في الفترة المقبلة".ويتعارض قرار الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، حيث فرض الرئيس جو بايدن الثلاثاء الماضي، حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية.لكن الاتحاد الأوروبي ووفقا لأوربان لن يفعل ذلك، لأن أوروبا أكثر اعتمادًا على الطاقة التي توفرها روسيا، فحوالي 45% من الغاز الذي تستورده إيطاليا يأتي من روسيا، بينما بالنسبة لألمانيا، تزود موسكو 55% من مشتريات الغاز.وقالت سيمون تاجليابيترا، أستاذة الطاقة في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو، لوكالة فرانس برس إنه بسبب ارتفاع الأسعار، سيدفع الاتحاد الأوروبي، ابتداء من أبريل، مليار يورو (1.1 مليار دولار) يوميًا لموسكو لتلبية احتياجاتها من الطاقة.من جانبها قالت شركة غازبروم الروسية للغاز الطبيعي يوم الجمعة إنها تواصل شحنات الغاز عبر أوكرانيا دون تغيير، وقدرها 109.5 مليون متر مكعب يوميا، وفقا لرويترز.

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