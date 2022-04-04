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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/وزير-الخارجية-المصري-مجموعة-الاتصال-العربي-مستعدة-لدعم-مسار-التفاوض-المباشر-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060842990.html
وزير الخارجية المصري: "مجموعة الاتصال العربي" مستعدة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية المصري: "مجموعة الاتصال العربي" مستعدة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد دول عربية للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T17:25+0000
2022-04-04T17:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ضمن وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لعقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.وقال شكري: "دعونا كل الأطراف إلى التوقف عن التصعيد وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية". كما دعا "الجانب العربي إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني".وأضاف شكري: "نحن مستعدون (مجموعة الاتصال العربي) للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين لإيقاف العمليات العسكرية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة".كما أكدنا "أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية" و"استعرضنا العلاقات التاريخية الراسخة".ويضم الوفد العربي أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/تغطية-مباشرة-تصريحات-وزير-الخارجية-الروسي-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-1060841631.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

وزير الخارجية المصري: "مجموعة الاتصال العربي" مستعدة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا

17:25 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد دول عربية للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ضمن وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لعقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال شكري: "دعونا كل الأطراف إلى التوقف عن التصعيد وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية". كما دعا "الجانب العربي إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية
16:03 GMT
وأضاف شكري: "نحن مستعدون (مجموعة الاتصال العربي) للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين لإيقاف العمليات العسكرية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة".
كما أكدنا "أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية" و"استعرضنا العلاقات التاريخية الراسخة".
ويضم الوفد العربي أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية16:03 GMT
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