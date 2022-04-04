https://arabic.sputniknews.com/20220404/ياسمين-صبري-تثير-جدلا-بأنباء-طلاقها-المواجهة-المباشرة-ستقويك-وتحررك-1060839384.html

ياسمين صبري تثير جدلا بأنباء طلاقها... "المواجهة المباشرة ستقويك وتحررك"

ياسمين صبري تثير جدلا بأنباء طلاقها... "المواجهة المباشرة ستقويك وتحررك"

تصدرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء ‏عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.‏ 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T15:24+0000

2022-04-04T15:24+0000

2022-04-04T15:24+0000

ياسمين صبري

مجتمع

منوعات

أخبار الفنانين في مصر

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وأثارت صبري الجدل بشأن طلاقها بعد منشور لها كتبت فيه: "أمور من الصعب قولها وفعلها، ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما أنت".ولم يصدر أحمد أبو هشيمة أي بيان رسمي يؤكد من خلاله أو ينفي أنباء انفصاله عن زوجته، ياسمين صبري.ويؤكد موقع "الفن" أن خبر طلاق ياسمين شائعة هو "كذبة شهر أبريل"، ولا أساس لها من الصحة.هناك واقعة أخرى وراء تصدر اسم ياسمين صبري "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية، وهي وقوعها، أمس الأحد، ضحية برنامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال، في برنامجه "رامز موفي ستار".وفي أحد لقطات البرنامج، سخر رامز جلال من ياسمين صبري، زاعما أن فلسفتها في الحياة هي: "اهتمي بنفسك وما تبقيش مبهدلة، علشان تقعي في واحد عنده فلوس متلتلة".وتم عقد قران أحمد أبو هشمية وياسمين صبري في شهر رمضان عام 2020، في حفل خاص اقتصر على أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

https://arabic.sputniknews.com/20211030/صحيفة-أول-تحرك-من-أحمد-أبو-هشيمة-ضد-والد-ياسمين-صبري-بعد-كشفه-أسرارها-1050576002.html

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ياسمين صبري, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر