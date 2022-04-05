https://arabic.sputniknews.com/20220405/أستراليا-تحظر-تصدير-السلع-الفاخرة-الكمالية-إلى-روسيا-1060847561.html

أستراليا تحظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا

أستراليا تحظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، إن الحكومة الأسترالية قررت حظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا، اعتبارا من السابع من أبريل/ نيسان وذلك في أحدث تحركاتها... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T00:52+0000

2022-04-05T00:52+0000

2022-04-05T00:52+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن أستراليا ستفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرض الغرب عدة حزم من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، ووصف الكرملين القيود الجديدة بالخطيرة لكنه أشار إلى أن روسيا كانت مستعدة لها.وفي وقت سابق، أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، والتي رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، يوم الاثنين بناءً على طلب روسيا، واصفا إياه بأنه" أمر مشين و وصمة على سمعتها.وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: إن" بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، و وصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها".يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.

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