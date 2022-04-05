https://arabic.sputniknews.com/20220405/أنصار-الله-تحذر-من-تعرض-المرافق-الصحية-والمنشآت-الخدمية-والحيوية-في-صنعاء-لانقطاع-الكهرباء-1060870428.html
"أنصار الله" تحذر من تعرض المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية في صنعاء لانقطاع الكهرباء
"أنصار الله" تحذر من تعرض المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية في صنعاء لانقطاع الكهرباء
حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيين"، من توقف محطتي كهرباء غربي اليمن بسبب قرب نفاذ المخزون. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T15:49+0000
2022-04-05T15:49+0000
2022-04-05T15:49+0000
الحرب على اليمن
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، "عدم قدرتها على إمداد المستشفيات ومضخات المياه وسنترالات الاتصالات في العاصمة والحديدة وبعض المحافظات، بالكهرباء نتيجة توقف وشيك لمحطتي كهرباء رأس كتنيب بالحديدة وحزيز بصنعاء، بسبب نفاد الوقود عن المحطتين".ولفتت إلى أن "توقف محطتي كهرباء رأس كتنيب وحزيز المركزيتين، سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية".وقالت: "مع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ يوم الأحد 2 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء".وتتضمن الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20210331/الحوثي-يعلق-على-منحة-الوقود-السعودية-لمحطات-الكهرباء-في-اليمن-1048534473.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تحذر من تعرض المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية في صنعاء لانقطاع الكهرباء
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حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيين"، من توقف محطتي كهرباء غربي اليمن بسبب قرب نفاذ المخزون.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ
، أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، "عدم قدرتها على إمداد المستشفيات ومضخات المياه وسنترالات الاتصالات في العاصمة والحديدة وبعض المحافظات، بالكهرباء نتيجة توقف وشيك لمحطتي كهرباء رأس كتنيب بالحديدة وحزيز بصنعاء، بسبب نفاد الوقود عن المحطتين".
ولفتت إلى أن "توقف محطتي كهرباء
رأس كتنيب وحزيز المركزيتين، سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية".
وقالت: "مع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ يوم الأحد 2 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء".
وكانت شركة النفط في صنعاء، قد أعلنت الأحد الماضي وصول السفينة "سيبلاندر سافير" المحملة بكميات من المازوت إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة أنصار الله غربي اليمن، ضمن السفن التي تضمنتها هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، "وذلك بعد 88 يوماً من احتجازها من التحالف العربي بقيادة السعودية"، حسب بيان للشركة.
وتتضمن الهدنة الأممية
التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.