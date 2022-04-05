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السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية
السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية
يسعى السودان للحصول على وديعة بقيمة مليار دولار لإيداعها بالبنك المركزي من أجل دعم استقرار سعر الصرف. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:56+0000
2022-04-05T08:56+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، توجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين ليشارك في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية في جدة. وخلال الاجتماعات المنعقدة بين الرابع والتاسع من أبريل/ نيسان الجاري، يعمل وزير المالية السوداني على الترتيب للحصول على وديعة بمليار دولار لوضعها في البنك المركزي السوداني دعما لاستقرار سعر الصرف. وفي إطار ذلك يلتقي وزير المالية السوداني، نظيره السعودي لبحث ترتيب الوديعة المليارية. ويحاول البنك المركزي في السودان العمل على ضخ نقد أجنبي للبنوك السودانية لواجهة الطلب على العملات الأجنبية.
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أخبار السودان اليوم

السودان يسعى للحصول على وديعة بمليار دولار من السعودية

08:56 GMT 05.04.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETعملة السودان
عملة السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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يسعى السودان للحصول على وديعة بقيمة مليار دولار لإيداعها بالبنك المركزي من أجل دعم استقرار سعر الصرف.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، توجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين ليشارك في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية في جدة.
وخلال الاجتماعات المنعقدة بين الرابع والتاسع من أبريل/ نيسان الجاري، يعمل وزير المالية السوداني على الترتيب للحصول على وديعة بمليار دولار لوضعها في البنك المركزي السوداني دعما لاستقرار سعر الصرف.
وفي إطار ذلك يلتقي وزير المالية السوداني، نظيره السعودي لبحث ترتيب الوديعة المليارية.
ويحاول البنك المركزي في السودان العمل على ضخ نقد أجنبي للبنوك السودانية لواجهة الطلب على العملات الأجنبية.
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