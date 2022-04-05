عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/بايدن-يعلن-عن-تعاون-ثلاثي-لتطوير-أسلحة-تفوق-سرعة-الصوت-لمواجهة-التفوق-الصيني-1060872383.html
بايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة "التفوق الصيني"
بايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة "التفوق الصيني"
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن تعاون مشترك بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا (أوكوس) لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:19+0000
2022-04-05T16:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682277_0:262:2709:1785_1920x0_80_0_0_d309a0dcd921d7a06b7d8246434da836.jpg
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن سيعلن عن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت بشكل مشترك". وأكد ذلك مسؤول في إدارة بايدن لوكالة "أسوشييتد برس".وتشكل هذه الاتفاقية امتدادا لما يسمى بالاتفاق الأمني الخاص بـ(أوكوس)، والتي يمكن الكشف عنها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وفقا للصحيفة.وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن الصواريخ الصينية الفرط صوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت.وتسارع الولايات المتحدة وخصومها حول العالم الخطى لإنتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت، والتي تُشكل الجيل القادم من أسلحة تهدف إلى حرمان الخصوم من الوقت المتاح للاستجابة وآليات الحرب التقليدية.لكن الولايات المتحدة تواجه عراقيل في تنفيذ اختبارات لصواريخ أسرع من الصوت، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".كما أن الوزارة تفتقر إلى القدرات الأساسية لتنفيذ اختبارات مناسبة للتهديد الذي تشكّله الصواريخ التي تطوّرها الصين وروسيا، بحسب التقرير.وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت تجربة "ناجحة" لصاروخ خارق لسرعة الصوت في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، لكنها أبقت الأمر سرا لحوالي أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا بينما كان الرئيس جو بايدن يستعد للسفر إلى أوروبا، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول دفاعي مطلع على الأمر.وقال المسؤول إن الصاروخ "HAWC" تم إطلاقه بواسطة قاذفة القنابل "بي- 52" قبالة الساحل الغربي، وحلق بسرعة فاقت أكثر من 5 ماخ، وارتفع لأكثر من 65 ألف قدم وسار مسافة أكثر من 300 ميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/خبير-ألماني-يؤكد-استحالة-الدفاع-أمام-ترسانة-الصواريخ-الروسية-الفرط-صوتية-1060310071.html
https://arabic.sputniknews.com/20220204/تقرير-أمريكا-تواجه-عراقيل-في-اختبارات-سلاح-مدمر-تتفوق-فيه-الصين-وروسيا-1058024316.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682277_0:8:2709:2039_1920x0_80_0_0_43f3f7753236398cd8637435a7d00d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة "التفوق الصيني"

16:19 GMT 05.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبرTelegram
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن تعاون مشترك بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا (أوكوس) لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن سيعلن عن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت بشكل مشترك". وأكد ذلك مسؤول في إدارة بايدن لوكالة "أسوشييتد برس".
وتشكل هذه الاتفاقية امتدادا لما يسمى بالاتفاق الأمني الخاص بـ(أوكوس)، والتي يمكن الكشف عنها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وفقا للصحيفة.
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
خبير ألماني يؤكد استحالة الدفاع أمام ترسانة الصواريخ الروسية الفرط صوتية
22 مارس, 14:56 GMT

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج تطوير الأسلحة الجديد قد يكون موجها ضد الصين، التي تبدي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قلقها من تقدمها بشكل كبير على الغرب في تطوير أنظمة الأسلحة فرط صوتية.

وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن الصواريخ الصينية الفرط صوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت.
وتسارع الولايات المتحدة وخصومها حول العالم الخطى لإنتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت، والتي تُشكل الجيل القادم من أسلحة تهدف إلى حرمان الخصوم من الوقت المتاح للاستجابة وآليات الحرب التقليدية.
لكن الولايات المتحدة تواجه عراقيل في تنفيذ اختبارات لصواريخ أسرع من الصوت، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

يفتقر البنتاغون إلى مساحات واسعة مفتوحة في نطاقات اختباراته الصاروخية، لإجراء تقييم شامل لأسلحة جديدة أسرع من الصوت، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

كما أن الوزارة تفتقر إلى القدرات الأساسية لتنفيذ اختبارات مناسبة للتهديد الذي تشكّله الصواريخ التي تطوّرها الصين وروسيا، بحسب التقرير.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
تقرير: أمريكا تواجه عراقيل في اختبارات سلاح مدمر تتفوق فيه الصين وروسيا
4 فبراير, 14:21 GMT
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت تجربة "ناجحة" لصاروخ خارق لسرعة الصوت في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، لكنها أبقت الأمر سرا لحوالي أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا بينما كان الرئيس جو بايدن يستعد للسفر إلى أوروبا، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول دفاعي مطلع على الأمر.
وقال المسؤول إن الصاروخ "HAWC" تم إطلاقه بواسطة قاذفة القنابل "بي- 52" قبالة الساحل الغربي، وحلق بسرعة فاقت أكثر من 5 ماخ، وارتفع لأكثر من 65 ألف قدم وسار مسافة أكثر من 300 ميل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала