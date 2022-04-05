https://arabic.sputniknews.com/20220405/بايدن-يعلن-عن-تعاون-ثلاثي-لتطوير-أسلحة-تفوق-سرعة-الصوت-لمواجهة-التفوق-الصيني-1060872383.html

بايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة "التفوق الصيني"

بايدن يعلن عن تعاون ثلاثي لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت لمواجهة "التفوق الصيني"

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن تعاون مشترك بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا (أوكوس) لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T16:19+0000

2022-04-05T16:19+0000

2022-04-05T16:19+0000

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ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن سيعلن عن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت بشكل مشترك". وأكد ذلك مسؤول في إدارة بايدن لوكالة "أسوشييتد برس".وتشكل هذه الاتفاقية امتدادا لما يسمى بالاتفاق الأمني الخاص بـ(أوكوس)، والتي يمكن الكشف عنها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وفقا للصحيفة.وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن الصواريخ الصينية الفرط صوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت.وتسارع الولايات المتحدة وخصومها حول العالم الخطى لإنتاج أسلحة تفوق سرعة الصوت، والتي تُشكل الجيل القادم من أسلحة تهدف إلى حرمان الخصوم من الوقت المتاح للاستجابة وآليات الحرب التقليدية.لكن الولايات المتحدة تواجه عراقيل في تنفيذ اختبارات لصواريخ أسرع من الصوت، بحسب ما كشفه تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".كما أن الوزارة تفتقر إلى القدرات الأساسية لتنفيذ اختبارات مناسبة للتهديد الذي تشكّله الصواريخ التي تطوّرها الصين وروسيا، بحسب التقرير.وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت تجربة "ناجحة" لصاروخ خارق لسرعة الصوت في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، لكنها أبقت الأمر سرا لحوالي أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا بينما كان الرئيس جو بايدن يستعد للسفر إلى أوروبا، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول دفاعي مطلع على الأمر.وقال المسؤول إن الصاروخ "HAWC" تم إطلاقه بواسطة قاذفة القنابل "بي- 52" قبالة الساحل الغربي، وحلق بسرعة فاقت أكثر من 5 ماخ، وارتفع لأكثر من 65 ألف قدم وسار مسافة أكثر من 300 ميل.

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