https://arabic.sputniknews.com/20220405/بوتين-الوضع-في-سوق-الغذاء-العالمي-أصبح-أكثر-تعقيدا-آخر-عامين-بسبب-السلوك-الخاطئ-للغرب-1060863465.html
بوتين: الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب
بوتين: الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب، وبينها سياسة فرض العقوبات. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:16+0000
2022-04-05T13:16+0000
2022-04-05T13:32+0000
روسيا
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وقال بوتين إن " الأخطاء في السياسات الاقتصادية والطاقة وإمدادات الغذائية في البلدان المتقدمة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم قبل عامين". وأشار بوتين إلى أنه على خلفية انخفاض الإمدادات الغذائية في العالم يتم فرض عقوبات جديدة، حيث توقفت نشاطات المؤسسات والخدمات اللوجستية لتسليم الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.وبحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب "غزوها لأوكرانيا".
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روسيا
بوتين: الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب
13:16 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب، وبينها سياسة فرض العقوبات.
وقال بوتين إن " الأخطاء في السياسات الاقتصادية والطاقة وإمدادات الغذائية في البلدان المتقدمة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم قبل عامين".
وأشار بوتين إلى أنه على خلفية انخفاض الإمدادات الغذائية في العالم يتم فرض عقوبات جديدة، حيث توقفت نشاطات المؤسسات والخدمات اللوجستية لتسليم الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على روسيا استهدفت التضييق عليها بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب رويترز استهدفت العقوبات الجديدة
عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد مع تكثيف واشنطن، الضغط على موسكو بسبب "غزوها لأوكرانيا".