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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ41-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060848710.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 05.04.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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