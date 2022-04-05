https://arabic.sputniknews.com/20220405/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ41-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060848710.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T05:54+0000
2022-04-05T05:54+0000
2022-04-05T05:59+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060819268_0:201:3283:2047_1920x0_80_0_0_85439c8af7aef4755a56230581444801.jpg
2022
الأخبار
ar_EGhttps://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060819268_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8dc9c345b97b39b927ad256d9e7e5a69.jpg
العالم
تغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
05:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 05.04.2022)
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.