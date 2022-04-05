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https://arabic.sputniknews.com/20220405/دينا-الشربيني-تتحدث-عن-علاقتها-بعمرو-دياب-والشائعات-التي-تعرضت-لها-معه-1060863815.html
دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والشائعات التي تعرضت لها معه
دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والشائعات التي تعرضت لها معه
تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن علاقتها السابقة بالفنان والمطرب المصري، عمرو دياب. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:21+0000
2022-04-05T13:21+0000
عمرو دياب
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وقالت الشربيني لمجلة "زهرة الخليج" إنها تحملت كثير من الانتقادات وقت ارتباطها بعمرو دياب لكنها "لا تحب النكد، وشخص إيجابي جدا". وتابعت أنه لولا إيجابيتها لما تحملت الانتقادات السلبية تجاهها. وأشارت دينا إلى أنها تأثرت في إحدى المرات بالانتقادات السلبية تجاه علاقتها بعمرو دياب، وهو ما جعلها تدخل إلى المستشفى. وأوضحت دينا الشربيني، أنها لا تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب بعد الانفصال عنه، "لأن الحياة تخصه وحده الآن" وليست مثلما كانت وقت علاقتهما معا.وقالت الشربيني إنها تعرضت لشائعات بأنها حامل أربع مرات وقت ارتباطها بعمرو دياب.
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عمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والشائعات التي تعرضت لها معه

13:21 GMT 05.04.2022
© Photo / MBC MASR Press Office أعمال رمضان 2021 - قصر النيل
 أعمال رمضان 2021 - قصر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Photo / MBC MASR Press Office
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تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن علاقتها السابقة بالفنان والمطرب المصري، عمرو دياب.
وقالت الشربيني لمجلة "زهرة الخليج" إنها تحملت كثير من الانتقادات وقت ارتباطها بعمرو دياب لكنها "لا تحب النكد، وشخص إيجابي جدا".
وتابعت أنه لولا إيجابيتها لما تحملت الانتقادات السلبية تجاهها.
وأشارت دينا إلى أنها تأثرت في إحدى المرات بالانتقادات السلبية تجاه علاقتها بعمرو دياب، وهو ما جعلها تدخل إلى المستشفى.
وأوضحت دينا الشربيني، أنها لا تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب بعد الانفصال عنه، "لأن الحياة تخصه وحده الآن" وليست مثلما كانت وقت علاقتهما معا.
وقالت الشربيني إنها تعرضت لشائعات بأنها حامل أربع مرات وقت ارتباطها بعمرو دياب.
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