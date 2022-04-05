دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب والشائعات التي تعرضت لها معه
© Photo / MBC MASR Press Office أعمال رمضان 2021 - قصر النيل
© Photo / MBC MASR Press Office
تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن علاقتها السابقة بالفنان والمطرب المصري، عمرو دياب.
وقالت الشربيني لمجلة "زهرة الخليج" إنها تحملت كثير من الانتقادات وقت ارتباطها بعمرو دياب لكنها "لا تحب النكد، وشخص إيجابي جدا".
وحول السبب الذي جعلها لا تتكلم عن علاقتها بـ #عمرو_دياب بعد الانفصال، بينت #دينا_الشربيني أنها كانت تتكلم أثناء علاقتهما عندما كانا معاً، أما بعد ذلك فأصبحت الحياة تخصه وحده#مشاهير #نجوم#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_أبريل2022@DinaElSherbiny pic.twitter.com/CGBEhtmXmE— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) April 4, 2022
وتابعت أنه لولا إيجابيتها لما تحملت الانتقادات السلبية تجاهها.
وأشارت دينا إلى أنها تأثرت في إحدى المرات بالانتقادات السلبية تجاه علاقتها بعمرو دياب، وهو ما جعلها تدخل إلى المستشفى.
وأضافت #دينا_الشربيني، خلال لقائها مع #شيرين_عرفة في البرنامج الذي يبث عبر صفحة الأخيرة على "إنستغرام"، أنها تعرضت لـ4 شائعات بأنها حامل أثناء ارتباطها بـ #عمرو_دياب#مشاهير #نجوم#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_أبريل2022@DinaElSherbiny pic.twitter.com/TdBWreke94— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) April 4, 2022
وأوضحت دينا الشربيني، أنها لا تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب بعد الانفصال عنه، "لأن الحياة تخصه وحده الآن" وليست مثلما كانت وقت علاقتهما معا.
وقالت الشربيني إنها تعرضت لشائعات بأنها حامل أربع مرات وقت ارتباطها بعمرو دياب.