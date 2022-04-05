https://arabic.sputniknews.com/20220405/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-المشاهد-في-مدينة-بوتشا-الأوكرانية-قاسية-ونحن-ندينها-1060865623.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي: المشاهد في مدينة بوتشا الأوكرانية قاسية ونحن ندينها
رئيس الوزراء الإسرائيلي: المشاهد في مدينة بوتشا الأوكرانية قاسية ونحن ندينها
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للمشاهد التي وصفها بالقاسية في مدينة بوتشا الأوكرانية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:53+0000
2022-04-05T13:53+0000
2022-04-05T13:53+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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القدس - سبوتنيك. وقال بينيت، في تصريحات للصحفيين، في معرض تعليقه على الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية: "لقد صدمتنا المشاهد القاسية في بوتشا، نحن ندين هذا بشدة، المشاهد صعبة للغاية، إن معاناة مواطني أوكرانيا هائلة ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة".ونفت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/ آذار وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
رئيس الوزراء الإسرائيلي: المشاهد في مدينة بوتشا الأوكرانية قاسية ونحن ندينها
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للمشاهد التي وصفها بالقاسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.
القدس - سبوتنيك. وقال بينيت، في تصريحات للصحفيين، في معرض تعليقه على الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية: "لقد صدمتنا المشاهد القاسية في بوتشا، نحن ندين هذا بشدة، المشاهد صعبة للغاية، إن معاناة مواطني أوكرانيا
هائلة ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة".
ونفت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق، صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان يوم الأحد الماضي، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم مغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية
فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/ آذار وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول... وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".