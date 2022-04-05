https://arabic.sputniknews.com/20220405/طياران-روسيان-يسطران-أعظم-ملاحم-البطولة-في-أوكرانيا-فيديو--1060859268.html
طياران روسيان يسطران أعظم ملاحم البطولة في أوكرانيا... فيديو
طياران روسيان يسطران أعظم ملاحم البطولة في أوكرانيا... فيديو
تمكن طاقم مروحية روسية من طراز "كا 52 أليغاتور" من الهبوط بنجاح بعد إصابة مروحيتهم. ومقاومة القوميين الأوكرانين لحين وصول فرق الإنقاذ. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:04+0000
2022-04-05T12:04+0000
2022-04-05T12:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مروحية كا 52
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في منتصف شهر مارس/ أذار الماضي، انطلق طاقم المروحية "كا 52 أليغاتور" والمتكون من الرائد رومان كوبتس والنقيب إيفان بولديريف لتغطية القوات البرية في ضواحي كييف، حيث أصيبت مروحيتهم بنيران العدو، إلا أنهما تمكنا من الهبوط، ومقاومة القوميين حتى تم إنقاذهم من قبل مجموعة الإخلاء.وتعرضت المروحية لإصابة بطلق ناري، ما ولد ثقوب في بدن الطائرة، وقرر الطاقم الهبوط في أرض نائية. وفقا لموقع "vestiprim".ويظهر مقطع الفيديو الموثق من كاميرات المروحية الروسية، لحظة هبوطهم بنجاح في أرض فارغة.وأطلقت روسيا، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مروحية كا 52
طياران روسيان يسطران أعظم ملاحم البطولة في أوكرانيا... فيديو
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تمكن طاقم مروحية روسية من طراز "كا 52 أليغاتور" من الهبوط بنجاح بعد إصابة مروحيتهم. ومقاومة القوميين الأوكرانين لحين وصول فرق الإنقاذ.
في منتصف شهر مارس/ أذار الماضي، انطلق طاقم المروحية "كا 52 أليغاتور"
والمتكون من الرائد رومان كوبتس والنقيب إيفان بولديريف لتغطية القوات البرية في ضواحي كييف، حيث أصيبت مروحيتهم بنيران العدو، إلا أنهما تمكنا من الهبوط، ومقاومة القوميين حتى تم إنقاذهم من قبل مجموعة الإخلاء.
وتعرضت المروحية لإصابة بطلق ناري، ما ولد ثقوب في بدن الطائرة، وقرر الطاقم الهبوط في أرض نائية. وفقا لموقع "vestiprim"
.
ويظهر مقطع الفيديو الموثق من كاميرات المروحية الروسية، لحظة هبوطهم بنجاح في أرض فارغة.
وأطلقت روسيا، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا
، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.