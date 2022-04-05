https://arabic.sputniknews.com/20220405/طبيب-يثير-زوبعة-على-تيك-توك-والسبب-عمليات-التجميل--1060871406.html
طبيب يثير زوبعة على "تيك توك"... والسبب عمليات التجميل
طبيب يثير زوبعة على "تيك توك"... والسبب عمليات التجميل
أثار طبيب التجميل الأمريكي، أنتوني يون، عاصفة على "تيك توك" بنشره مقاطع فيديو يكشف فيها عن بعض علامات عمليات التجميل السرية، التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T16:01+0000
2022-04-05T16:01+0000
2022-04-05T16:01+0000
العالم
عمليات التجميل
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103705/56/1037055646_0:0:2493:1402_1920x0_80_0_0_278471d7e69fc20a5dab70a811f9b239.jpg
وبحسب موقع "the scottish sun"، يشرح الطبيب "يون" في أحد المقاطع، كيف يمكن ملاحظة العلامات التي تدل على خضوع الشخص لعملية شد الوجه. ويقترح الطبيب أنه يمكن العثور على آثار هذه العملية حول أذني الشخص كوجود ندوب قد تكون مرئية بشكل خاص إذا قام بها جراح غير محترف. أما بالنسبة لزراعة الثدي، قال طبيب ديترويت إنه يبحث عن النساء النحيفات اللواتي لديهن ثدي كبير مستدير، مشيرا إلى الممثلة دينيس ريتشاردز كمثال. وعندما يتعلق الأمر بشد البطن، يمكن عادة رؤية الندوب حول صرة بطن الشخص، وكذلك الندوب الممتدة من الورك إلى الورك. وحصد هذا الفيديو، الذي تم نشره على منصة "تيك توك"، أكثر من 528000 مشاهدة، وتراوحت التعليقات بين مؤيد لما قاله الطبيب، ومعترض على أن مثل تلك الندوب يمكن أن تحدث بسبب عمليات جراحية علاجية وليس فقط تجميلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/نجمات-عالميات-قبل-وبعد-عمليات-التجميل-1056877260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عمليات التجميل
طبيب يثير زوبعة على "تيك توك"... والسبب عمليات التجميل
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أثار طبيب التجميل الأمريكي، أنتوني يون، عاصفة على "تيك توك" بنشره مقاطع فيديو يكشف فيها عن بعض علامات عمليات التجميل السرية، التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.
وبحسب موقع "the scottish sun
"، يشرح الطبيب "يون" في أحد المقاطع، كيف يمكن ملاحظة العلامات التي تدل على خضوع الشخص لعملية شد الوجه.
ويقترح الطبيب أنه يمكن العثور على آثار هذه العملية حول أذني الشخص كوجود ندوب قد تكون مرئية بشكل خاص إذا قام بها جراح غير محترف. أما بالنسبة لزراعة الثدي، قال طبيب ديترويت إنه يبحث عن النساء النحيفات اللواتي لديهن ثدي كبير مستدير، مشيرا إلى الممثلة دينيس ريتشاردز كمثال. وعندما يتعلق الأمر بشد البطن، يمكن عادة رؤية الندوب حول صرة بطن الشخص، وكذلك الندوب الممتدة من الورك إلى الورك.
وحصد هذا الفيديو، الذي تم نشره على منصة "تيك توك"، أكثر من 528000 مشاهدة، وتراوحت التعليقات بين مؤيد لما قاله الطبيب، ومعترض على أن مثل تلك الندوب يمكن أن تحدث بسبب عمليات جراحية علاجية وليس فقط تجميلية.