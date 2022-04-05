https://arabic.sputniknews.com/20220405/عبداللهیان-نرحب-بالتعاون-الإقليمي-في-حوض-بحر-قزوين-1060881443.html
عبداللهیان: نرحب بالتعاون الإقليمي في حوض بحر قزوين
عبداللهیان: نرحب بالتعاون الإقليمي في حوض بحر قزوين
أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترحب دوما بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة للمزيد من تطوير العلاقات، خاصة... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T21:29+0000
2022-04-05T21:29+0000
2022-04-05T21:29+0000
إيران
بحر قزوين
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_0:95:1429:899_1920x0_80_0_0_b49bb19fdc00fd7347e1964806d2f1b9.jpg
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبداللهيان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركمنستاني، رشيد مردوف، أشار خلاله إلى استمرار تطور العلاقات الودية والمتنامية بين البلدين، والنظرة الإيجابية للجمهورية الإيرانية حيال توسيع هذه العلاقات في جميع المجالات.وهنأ وزير الخارجية الإيراني نظيره التركماني بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لتركمنستان حكومة وشعبا البركة في هذا الشهر.ومن جانبه، قدّم رشيد مردوف، وزير الخارجية التركمنستاني، خلال الاتصال الهاتفي التهاني بحلول شهر رمضان، وبحث معه العديد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة زيادة التعاون بين بلدان حوض بحر قزوين.وأشاد رشيد مردوف بالتقدم الحاصل على مستوى الخبراء في إعداد مسودات التعاون في بحر قزوين، فضلا عن التعاون في المجالات العلمية وعمليات البحث والإنقاذ والتعاون في سياق مكافحة انتشار المخدرات، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين دول البحر.واقترح وزير الخارجية التركمنستاني عقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، بهدف توسيع التعاون متعدد الأطراف والتحضير لعقد قمة مشتركة لرؤساء هذه الدول.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-معارضة-بلاده-الإجراءات-الأحادية-والعقوبات-ضد-روسيا-1060651481.html
إيران
بحر قزوين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101679/29/1016792907_51:0:1378:995_1920x0_80_0_0_7a66eec3fc551529456da80ce6fd9736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, بحر قزوين, أخبار العالم الآن
عبداللهیان: نرحب بالتعاون الإقليمي في حوض بحر قزوين
تابعنا عبر
أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترحب دوما بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة للمزيد من تطوير العلاقات، خاصة في حوض بحر قزوين.
وأكدت وكالة إرنا،
مساء اليوم الثلاثاء، أن عبداللهيان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركمنستاني، رشيد مردوف، أشار خلاله إلى استمرار تطور العلاقات الودية والمتنامية بين البلدين، والنظرة الإيجابية للجمهورية الإيرانية حيال توسيع هذه العلاقات في جميع المجالات.
وهنأ وزير الخارجية الإيراني نظيره التركماني بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لتركمنستان حكومة وشعبا البركة في هذا الشهر.
ومن جانبه، قدّم رشيد مردوف، وزير الخارجية التركمنستاني، خلال الاتصال الهاتفي التهاني بحلول شهر رمضان، وبحث معه العديد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة زيادة التعاون بين بلدان حوض بحر قزوين
.
وأشاد رشيد مردوف بالتقدم الحاصل على مستوى الخبراء في إعداد مسودات التعاون في بحر قزوين، فضلا عن التعاون في المجالات العلمية وعمليات البحث والإنقاذ والتعاون في سياق مكافحة انتشار المخدرات، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين دول البحر.
واقترح وزير الخارجية التركمنستاني عقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين
، بهدف توسيع التعاون متعدد الأطراف والتحضير لعقد قمة مشتركة لرؤساء هذه الدول.