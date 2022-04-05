https://arabic.sputniknews.com/20220405/فرقة-بي-تي-إس-الكورية-تخيب-توقعات-محبيها-في-حفل-جوائز-غرامي--1060853632.html
فرقة "بي تي إس" الكورية تخيب توقعات محبيها في حفل جوائز غرامي
فرقة "بي تي إس" الكورية تخيب توقعات محبيها في حفل جوائز غرامي
خيبت فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس" توقعات محبيها بعدما فشلت للسنة الثانية على التوالي بالفوز بجائزة "غرامي 2022". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:06+0000
2022-04-05T09:06+0000
2022-04-05T09:06+0000
العالم
كوريا الجنوبية
غناء
جائزة غرامي
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن "الفرقة التي تم ترشيحها لجائزة أفضل أداء بوب ثنائي/ مجموعة بأغنيتها "باتر" في حفل توزيع جوائز غرامي الرابع والستين، يوم الأحد، فشلت في الحصول على الجائزة"، فيما كانت الجائزة من نصيب الثنائي الرابر دوجا كات (Doja Cat) والمغنية سزا (Sza) عن أغنيتهما "Kiss Me More"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في "إم جي إم جراند جاردن أرينا" في لاس فيغاس.وكانت أغنية "باتر" التي تم إصدارها في مايو/ أيار من العام الماضي، قد تصدرت مخطط "بيلبورد هوت 100" لمدة 10 أسابيع غير متتالية بعد إصدارها، فيما حققت 720 مليون مشاهدة على "يوتيوب".وتعرف فرقة "بي تي إس" بأدائها لموسيقى الـ "كي بوب / K-pop"، وهي نوع من أنواع الموسيقى الشعبية الكورية التي نشأت في كوريا الجنوبية كجزء من ثقافة البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الفيلم-الياباني-قودي-سيارتي-يحصل-على-جائزة-الأوسكار-لـأفضل-فيلم-دولي-1060585750.html
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العالم, كوريا الجنوبية, غناء, جائزة غرامي
فرقة "بي تي إس" الكورية تخيب توقعات محبيها في حفل جوائز غرامي
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خيبت فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس" توقعات محبيها بعدما فشلت للسنة الثانية على التوالي بالفوز بجائزة "غرامي 2022".
وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب
"، فإن "الفرقة التي تم ترشيحها لجائزة أفضل أداء بوب ثنائي/ مجموعة بأغنيتها "باتر" في حفل توزيع جوائز غرامي الرابع والستين، يوم الأحد، فشلت في الحصول على الجائزة"، فيما كانت الجائزة من نصيب الثنائي الرابر دوجا كات (Doja Cat) والمغنية سزا (Sza) عن أغنيتهما "Kiss Me More"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في "إم جي إم جراند جاردن أرينا" في لاس فيغاس.
وكانت أغنية "باتر" التي تم إصدارها في مايو/ أيار من العام الماضي، قد تصدرت مخطط "بيلبورد هوت 100" لمدة 10 أسابيع غير متتالية بعد إصدارها، فيما حققت 720 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
وتعرف فرقة "بي تي إس" بأدائها لموسيقى الـ "كي بوب / K-pop"، وهي نوع من أنواع الموسيقى الشعبية الكورية التي نشأت في كوريا الجنوبية كجزء من ثقافة البلاد.