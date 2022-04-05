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https://arabic.sputniknews.com/20220405/قرعة-ربع-نهائي-كأس-الكونفدرالية-الأفريقية-تسفر-عن-مواجهات-من-العيار-الثقيل-1060864959.html
قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل
قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T13:34+0000
2022-04-05T13:34+0000
القاهرة
رياضة
الكونفدرالية الأفريقية
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ويواجه الاتحاد الليبي نظيره ومواطنه أهلي طرابلس، فيما يواجه بيراميدز المصري نظيره مازيمبي الكونغولي.وفي مواجهة أخرى، يلتقي المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي، أما المواجهة الأخيرة فتجمع فريقي سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بحسب موقع "اليوم السابع".وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 17 أبريل/ نيسان 2022، فيما تقام مباريات الإياب يوم الأحد 24 من الشهر ذاته.
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القاهرة, رياضة, الكونفدرالية الأفريقية

قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل

13:34 GMT 05.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات من العيار الثقيل.
ويواجه الاتحاد الليبي نظيره ومواطنه أهلي طرابلس، فيما يواجه بيراميدز المصري نظيره مازيمبي الكونغولي.
وفي مواجهة أخرى، يلتقي المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي، أما المواجهة الأخيرة فتجمع فريقي سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بحسب موقع "اليوم السابع".
وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 17 أبريل/ نيسان 2022، فيما تقام مباريات الإياب يوم الأحد 24 من الشهر ذاته.
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