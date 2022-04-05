https://arabic.sputniknews.com/20220405/لوهانسك-تعلن-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنطقة-دونيتسك-بقذائف-غراد-1060848227.html

لوهانسك تعلن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة دونيتسك بقذائف غراد

لوهانسك تعلن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة دونيتسك بقذائف غراد

قالت ممثلية جمهورية لوهانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة دونيتسك في الجمهورية براجمات... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T03:53+0000

2022-04-05T03:53+0000

2022-04-05T03:53+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار العالم الآن

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لوهانسك - سبوتنيك. وذكرت الممثلية في بيانها، أن القوات الأوكرانية، استهدفت المنطقة بـ10 صواريخ من طراز بي إم 21 "غراد".وأشارت الممثلية إلى أن القصف وقع في الساعة 5.05 بالتوقيت المحلي (يتوافق مع توقيت موسكو) من بلدة اوريخوفو.وفي وقت سابق، أدان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موقف الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، والتي رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، يوم الاثنين بناءً على طلب روسيا، واصفا إياه بأنه" أمر مشين و وصمة على سمعتها.وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي: إن" بريطانيا المكلفة بترأس مجلس الأمن فشلت في إثبات نفسها كقائدة، هذا أمر مشين على الدبلوماسية البريطانية، و وصمة لا يمكن إنكارها على سمعتها". يأتي ذلك وسط توقعات بأن يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.

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أخبار العالم الآن