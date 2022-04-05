عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/موسكالكوفا-كل-سجين-أوكراني-يتلقى-المساعدة-اللازمة-على-عكس-الأسرى-الروس-1060856846.html
موسكالكوفا: كل سجين أوكراني يتلقى المساعدة اللازمة على عكس الأسرى الروس
موسكالكوفا: كل سجين أوكراني يتلقى المساعدة اللازمة على عكس الأسرى الروس
قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إن كل أسير حرب أوكراني يحصل على المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة الطبية، على عكس... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:44+0000
2022-04-05T10:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495143_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_4c78789bd86cbcddbe5adad2f06e2247.jpg
وأضافت: "كنت في المكان الذي وضع فيه السجناء الأوكرانيين، ورأيت كيف يتم التعامل مع السجناء، يتم تزويد الجميع بالمساعدة الطبية إذا احتاجوا إليها، كما تم إجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج إليها، كل فرد لديه سريره الخاص، على عكس الوضع الذي رأيناه في اللقطات تعذيب وترهيب وإهانة أسرى الحرب الروس".وقالت موسكالكوفا في رد على أسئلة الصحفيين: "عندما وصل سجناؤنا إلى هنا، طلبت قيادة الجيش وقتًا لإجراء مقابلة معهم، لأنه بعد الفظائع التي مروا بها، لم يتمكنوا من التحدث. والآن يقولون الحقيقة".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وذلك كان الهدف الرئيسي للإدارة العسكرية الروسية بالإضافة إلى تحرير دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/خبير-يصف-المرحلة-الختامية-للعملية-العسكرية-الروسية-دحر-نخبة-الجيش-الأوكراني-1060632365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495143_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_20aade2e6e023f5628a1f14a4a974897.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

موسكالكوفا: كل سجين أوكراني يتلقى المساعدة اللازمة على عكس الأسرى الروس

10:44 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Иван Родионов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إن كل أسير حرب أوكراني يحصل على المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة الطبية، على عكس التعامل السيء مع أسرى الحرب الروس من قبل الجانب الأوكراني.
وأضافت: "كنت في المكان الذي وضع فيه السجناء الأوكرانيين، ورأيت كيف يتم التعامل مع السجناء، يتم تزويد الجميع بالمساعدة الطبية إذا احتاجوا إليها، كما تم إجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج إليها، كل فرد لديه سريره الخاص، على عكس الوضع الذي رأيناه في اللقطات تعذيب وترهيب وإهانة أسرى الحرب الروس".
وقالت موسكالكوفا في رد على أسئلة الصحفيين: "عندما وصل سجناؤنا إلى هنا، طلبت قيادة الجيش وقتًا لإجراء مقابلة معهم، لأنه بعد الفظائع التي مروا بها، لم يتمكنوا من التحدث. والآن يقولون الحقيقة".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارًا من 25 مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وذلك كان الهدف الرئيسي للإدارة العسكرية الروسية بالإضافة إلى تحرير دونباس.
جنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
خبير يصف المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية: دحر نخبة الجيش الأوكراني
30 مارس, 04:36 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала