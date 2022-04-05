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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/نيبينزيا-استبعاد-روسيا-من-المحافل-الدولية-لن-يساعد-في-مفاوضات-السلام-بين-موسكو-وكييف-1060848119.html
نيبينزيا: استبعاد روسيا من المحافل الدولية لن يساعد في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف
نيبينزيا: استبعاد روسيا من المحافل الدولية لن يساعد في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف
استنكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، محاولات الغرب لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير مسبوقة ولا تساعد ما... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T03:26+0000
2022-04-05T03:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ورد نيبينزيا على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه المحاولات ستساعد في مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن تصور ما يحاول الغرب وآخرون أن يفعلوه مع روسيا، يسعون لاستبعادها من مختلف المحافل المتعددة الأطراف الموجودة في العالم".وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، بشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء تصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وأوضحت غرينفيلد: "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".
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نيبينزيا: استبعاد روسيا من المحافل الدولية لن يساعد في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف

03:26 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الذهاب إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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استنكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، محاولات الغرب لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير مسبوقة ولا تساعد ما يحدث في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ورد نيبينزيا على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه المحاولات ستساعد في مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "لا يمكن تصور ما يحاول الغرب وآخرون أن يفعلوه مع روسيا، يسعون لاستبعادها من مختلف المحافل المتعددة الأطراف الموجودة في العالم".
وأضاف مندوب روسيا أن هذه المحاولات "غير مسبوقة"، وأكد أن "هذا لن يساعد ما يحدث في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، بشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء تصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت غرينفيلد: "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".
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