https://arabic.sputniknews.com/20220404/الولايات-المتحدة-تأمل-في-التصويت-قريبا-على-تعليق-عضوية-روسيا-في-حقوق-الإنسان-1060846919.html
الولايات المتحدة تأمل في التصويت قريبا على تعليق عضوية روسيا في "حقوق الإنسان"
الولايات المتحدة تأمل في التصويت قريبا على تعليق عضوية روسيا في "حقوق الإنسان"
أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، لشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T23:18+0000
2022-04-04T23:18+0000
2022-04-04T23:18+0000
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سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء تصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من رئيس الأمم المتحدة والجمعية العامة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وبحسب "رويترز" تأتي التحركات الأمريكية على خلفية المزاعم التي أطلقتها كييف بشأن مقتل مدنيين في بوتشا.وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
الولايات المتحدة تأمل في التصويت قريبا على تعليق عضوية روسيا في "حقوق الإنسان"
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أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس المقبل، لشأن عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
سبوتنيك
. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مقابلة إن الولايات المتحدة تأمل في إجراء تصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت غرينفيلد: "سأعود إلى نيويورك الليلة، وفي الواقع لدينا جلسة لمجلس الأمن غدا، يجب معالجة هذا الأمر في الجمعية العامة، ونتوقع القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الأسبوع الجاري، وربما في وقت مبكر من يوم الخميس".
نقلت وكالات عن مصادر في الأمم المتحدة، عزم واشنطن الضغط من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من رئيس الأمم المتحدة والجمعية العامة، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب "رويترز" تأتي التحركات الأمريكية على خلفية المزاعم التي أطلقتها كييف بشأن مقتل مدنيين في بوتشا.
وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية
ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.